Первый кашель грядущей лихорадки Telegram-канал «Люстэрка ўлады»

25.07.2022, 7:39

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История с сахаром в Беларуси — лишь легкие симптомы.

Локальные проблемы с поставками, контакты с внешними партнерами из-за санкций и политики Лукашенко — вот они, наши личные уязвимые места. Сложность с экспортом приводит к невозможности наращивать производство, ведь локальный рынок сравнительно мал, сложность с импортом к удорожанию себестоимости, что в низкомаржинальных отраслях тождественно смерти. Сюда добавим кризис институтов и получаем непригодную для жизни экономическую среду. Нет среды – нет производства, нет производств – получаем дефицит, а дефицит это или рост цен, или полное отсутствие на полках товаров. Ну нельзя в современных условиях быть изолированным от мира, вероятно, это понимают даже во власти, но для них это было бы проблемой, если бы целью было развитие страны.

Экономика Беларуси продолжает разрушаться. Уровень пищевой промышленности явно исключает голод, ну и как же забыть о помощи соседей, которые за лояльность готовы сделать многое. Но так ли это успокаивает, если уровень жизни упадет еще (!) на треть? В любом случае, факт остается фактом – подобные эксцессы, вроде цен на сахар – это не сама болезнь, а легкие симптомы, первый кашель грядущей лихорадки.

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