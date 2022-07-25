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ВСУ на Юге уничтожили командный пункт российского спецназа

  • 25.07.2022, 7:42
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ВСУ на Юге уничтожили командный пункт российского спецназа

Также уничтожены более 20 единиц техники.

Украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг на странице в "Фейсбуке".

Также ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ликвидировали 66 российских солдат и уничтожили пять танков, две самоходные гаубицы Гвоздика, противотанковый ракетный комплекс Фагот, три бронемашины и девять автомобилей.

Кроме того, украинские силы ПВО вблизи села Ивановка Николаевской области ликвидировали вражеский беспилотник Мерлин-ВР.

Сообщается, что оккупанты в районе Ивановки пытались проводить воздушную разведку, но благодаря точной работе зенитно-ракетного подразделения разведка прекращена, а сам БПЛА уничтожен.

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