Какие изменения ждут белорусов в августе 1 25.07.2022, 7:49

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иллюстрационное фото

Банки вводят новшества, а власти пересчитывают «тунеядцев».

Журналисты zerkalo.io составили подборку изменений августа, которые могут сказаться на толщине кошельков белорусов.

Пересмотрят некоторые пенсии и пособия на детей

С 1 августа на 3,1% увеличат пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от изменения средней зарплаты по стране за предшествующий квартал. Однако этот рост «съела» разогнавшаяся инфляция, она существенно превысила нынешнее повышение пособий.

Новые размеры этих пособий будут действовать до 31 октября этого года.

С 1 августа должны также пересмотреть бюджет прожиточного минимума, от которого зависит размер единоразовых выплат при рождении ребенка, минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Однако пока чиновники не озвучили, будет ли (и как) пересмотрен бюджет прожиточного минимума.

К примеру, минимальная пенсия по возрасту сейчас составляет 77,79 рубля (сумма без учета доплаты в 20% от средней зарплаты), а социальная — до 155,58 рубля.

Новшества от банков

«Банк ВТБ «Беларусь)» с 1 августа пересмотрит комиссию за некоторые услуги. «Сумма безналичных зачислений денежных средств на счет в течение месяца для продуктов «Черепаха», «Отличник», «Портмоне», «Портмоне 2.0» и «PLAT/ON» не будет учитываться для отмены платы за сервисное обслуживание счета, — уточняет банк. — Для отмены платы за сервисное обслуживание счета по указанным продуктам необходимо будет выполнить одно из указанных условий».

Еще один крупный литовский банк перестанет проводить платежи в Беларусь. Литовский Šiaulių bankas («Шауляй банк») объявил, что за август — к 1 сентября — прекратит обрабатывать платежи в/из России и Беларуси в любой валюте. Исключения могут быть сделаны только по предварительному согласованию для случаев, когда платежи связаны с гуманитарными целями или нужны для обеспечения государственных функций. Как отмечает Delfi, Šiaulių bankas оставался последним среди крупных банков Литвы, кто еще проводил платежи в РБ и РФ. В мае их прекратили Swedbank и SEB bankas, в конце июня — банк Luminor.

Обновят базу тунеядцев

В августе должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Те, кто попадет в эту базу, должны будут оплачивать по полным тарифам за июль-сентябрь горячую воду, отопление, газ. Но здесь есть важный нюанс: взимать по экономически обоснованным тарифам за эти ЖКУ будут с тех, у кого есть в собственности жилье. Базу обновляют ежеквартально.

Вырастет пособие на погребение

С 1 августа в Беларуси вырастет пособие на погребение. Сумма этой выплаты составит 1 626,5 рубля. Это на 53,1 рубля больше, чем в июле. Рост пособия произошел в связи с ростом средней зарплаты по стране.

В Беларуси размер пособия на погребение зависит от средней заработной платы по стране и изменяется ежемесячно. Он равняется зарплате по состоянию на позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.

Новшество от «Белпочта»

С 1 августа белорусы больше не смогут воспользоваться услугой доставки «Экспресс-курьер», которую оказывает «Белпочта». От нее решили отказаться. С помощью услуги «Экспресс-курьер» можно было отправить посылку в пределах Минска и областных центров в течение 3−4 часов с доставкой от двери до двери. Причем курьер приезжал к отправителю, чтобы забрать посылку, в течение часа после звонка.

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