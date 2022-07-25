Обычное российское свинство 2 Альфред Кох

25.07.2022, 7:53

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Альфред Кох

Нынешние российские правители одной рукой подписывают соглашение, а другой – его нарушают.

Не успели высохнуть чернила на подписанном Шойгу договоре о вывозе украинского зерна, как он обстрелял одесский порт.

И сразу началось обычное российское свинство: это не мы, это мы, но не так, как вы говорите, а вы сами тоже хороши и т. д. И из всего этого ставшего уже привычным словесного поноса нельзя понять главное: зачем? Зачем это было нужно? Какая цель?

Этот вопрос с самого начала путинского вторжения задают себе все, кто хоть чуть-чуть задумывается о том, что делает Россия в Украине. И никто не может сформулировать ничего вменяемого. Набор каких-то диких и беспомощных лозунгов…

А раз так, то почему и в данном конкретном случае должна быть какая-то логика, раз ее нет и в целом? Да, вот такие они и есть, нынешние российские правители: одной рукой подписывают соглашение, а другой – его нарушают меньше, чем через сутки, после подписания. И при этом требуют, чтобы с ними опять садились за стол переговоров и начинали значительно более масштабные переговоры о мире… И искренне удивляются, что их визави не видят в этом смысла.

Но еще большее удивление вызывают те люди на Западе, которые продолжают талдычить мантру про то, что "переговорам нет альтернативы". Надеюсь, что после этих событий их станет все-таки значительно меньше. Я остаюсь достаточно высокого мнения о человечестве, чтобы считать, что оно совершенно не способно учиться на таких вопиющих примерах.

Вот и известный путинист, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опять заявил, что нужно вести переговоры и добавил, что Россия имеет "ассиметричное" преимущество перед Украиной и поэтому победить Россию невозможно.

Я уже не первый раз сталкиваюсь с этим тезисом про невозможность победы над Россией. И отчетливо вижу, как его настырно проталкивают всеми возможными способами кремлевские пропагандисты, агенты влияния и просто "полезные идиоты". И что, мол, зря Запад старается помогать Украине, этим он только затягивает время и увеличивает количество жертв. Все равно все кончится неизбежной победой России потому, что ничем другим закончится не может.

На это я могу сказать следующее. Во-первых, это чистая калька с геббельсовской конструкции о том, что зря США помогают Англии и СССР, поскольку победа Германии неизбежна, а своей помощью американцы только затягивают время и увеличивают тяготы войны для всех сторон конфликта.

А во-вторых, мне хочется спросить этих трубадуров неизбежной путинской виктории: а чего же он тогда до сих пор не победил? Ну, раз преимущество "ассиметрично"? (К слову сказать, я не очень понимаю, что означает это орбановское "ассиметричное" преимущество. А что, разве преимущество бывает "симметричным"? Вообще-то всякое преимущество "ассиметрично". На то оно и преимущество. "Симметричным" бывает только равенство.)

Обычно те, кто следует путинским шпаргалкам, говорят, что до сих пор не победили потому, что "по-настоящему еще не начинали", и потому, что Запад зачем-то дает Украине достаточно эффективное оружие и, тем самым, продлевает агонию киевского режима.

Тут же у меня возникает вполне резонный вопрос: а зачем было начинать не "по-настоящему", а на полшишечки? Так, чтобы затянуть свою "неизбежную" победу и угробить всю свою новую технику и все свои отборные части? В чем смысл такой "стратегии"? Почему сразу "по-настоящему" не начали? Давно бы уже бобик отмучался и российский триколор красовался над Киевом.

И раз Запад дает Украине такое оружие, которое может затянуть конфликт на столь длительный период, значит если он поставит много такого оружия, то Украина вообще может победить? Это же логично? А, значит, победа России не такая уж неизбежная? Значит существует некий набор условий, при выполнении которых Украина победит?

Я давно заметил, что российские пропагандистские нарративы при всей их кажущейся убедительности и очевидной простоте не выдерживают разбора на составляющие их элементы. Как только ты разберешь такую конструкцию на части, сразу вылезают несоответствия, логические натяжки и внутренние противоречия.

Альфред Кох, "Фейсбук"

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