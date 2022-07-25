закрыть
25 июля 2022, понедельник, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американские аналитики описали успехи украинской армии под Херсоном

1
  • 25.07.2022, 7:57
  • 7,132
Американские аналитики описали успехи украинской армии под Херсоном

Наступление ВСУ на юге страны уже подтверждают украинские власти.

Украинские официальные лица все чаще признают контрнаступательные операции ВСУ в Херсонской области.

Об этом идет речь в новом отчете американских аналитиков, который приводит unian.net.

Аналитики отмечают, что украинские защитники за последнюю неделю повредили все три моста, ведущих в Херсон, которые контролируют оккупанты. Кроме того, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.

"На геолокационных снимках последствий видны трещины на железнодорожном узле в Новобогдановке, который отрезает Васильевку и Токмак Запорожской области от главной железнодорожной линии в Мелитополь. Украинские официальные лица сообщили, что российские войска используют железную дорогу для перевозки оборудования и личного состава из Мелитополя в направлении Васильевки и Токмака", - сказано в сообщении.

Как отмечается, оккупанты вчера предприняли попытку провести ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Также они продолжили обстрелы вдоль всей линии фронта на южном направлении.

"Украинский контрбатарейный огонь поразил батарею российских пусковых установок С-300, как сообщается, из HIMARS, недалеко от Зеленотропинского Херсонской области. На кадрах и изображениях местности из российских и украинских источников видны две уничтоженные пусковые установки С-300. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские силы также нанесли удар по оккупированному Россией аэродрому Мелитополя в ночь с 23 на 24 июля и что российские силы безуспешно пытаются восстановить аэродром", - рассказали аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман