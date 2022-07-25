УНИАН: Лукашенко могут отстранить 5 25.07.2022, 8:04

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фото: getty images

Кто подсиживает белорусского диктатора.

Госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович - вот кто может подсидеть белорусского диктатора Лукашенко. Этот человек - ключевой агент влияния Кремля внутри марионеточного режима.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, именно госсекретарь Совбеза Беларуси берет в свои руки управления страной, если что-то происходит с Лукашенко, пишет unian.net.

Вольфович находится в постоянном контакте со своим кремлевским коллегой Николаем Патрушевым. По приказу Вольфовича весь секретариат Совбеза практически перри подчинен россиянам. И ему за короткий срок удалось добиться значительного контроля над всеми министерствами и службами силового блока. Стоит отметить, что в случае отстранения или устранения Лукашенко руководство страной перейдет и именно к Совету безопасности.

Вольфович продвигает месседжи Кремля, говорит, что Запад "накачивает" Украину оружием и боеприпасами. Именно он заявлял об "украинских ДРГ" и даже угрожал странам НАТО.

Если Вольфович захватит власть в Беларуси, то высшие начальники, скорее всего, поддержат его действия, считают эксперты. А вот подчиняться ли приказам рядовые, которые на войне умирают первыми, пока что вопрос открыт.

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