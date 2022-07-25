ISW: Москва столкнулась с растущим несогласием нацменьшинств 1 25.07.2022, 8:14

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Российские власти выплачивают семьям погибших военных из Москвы втрое больше, чем семьям солдат из региона Бурятии.

В Кремле столкнулись с растущим несогласием этнических меньшинств, несущих непропорционально высокое бремя потерь в попытках Москвы аккумулировать силы в войне против Украины. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны по итогам 24 июля.

В сводке ссылаются на заявление основателя организации «Азиаты России» Василия Матенова, который официально зарегистрировал ее с целью «защиты исчезающих и малочисленных народов, подвергающихся дискриминации со стороны российского государства».

Он отмечал, что предыдущая цель «азиатов России» – остановить войну в Украине из-за сокрушительной статистики боевых смертей солдат из числа меньшинств.

Со своей стороны, подчеркивая двойные стандарты Кремля, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечал, что российские власти выплачивают семьям погибших военных из Москвы втрое больше, чем семьям солдат из региона Бурятии, где доминирует это национальное меньшинство.

Как ранее сообщал ISW, группы протеста в анклавах этнических меньшинств уже сформировались в Туве и Бурятии, и эти сообщества, вероятно, будут продолжать протест против того, что Кремль возлагается на привлечение боевой силы российских нацменьшинств.

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