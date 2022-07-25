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Главное оружие Кремля

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  • Виталий Портников
  • 25.07.2022, 9:05
  • 8,528
Главное оружие Кремля
Виталий Портников

Дьявол кроется в деталях.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что достигнутое в Стамбуле соглашение, позволившее разблокировать экспорт украинского зерна, не несет угрозы безопасности Украины. С этой точкой зрения трудно не согласиться. Действительно, текст соглашения не предполагает создания дополнительных возможностей для российских агрессоров. А в Кремле, как обычно, все объясняют «доброй волей».

Кремлевский спикер Дмитрий Песков, ссылаясь на недавние слова Путина, сказал, что это важно, потому что надвигается продовольственный кризис в мире. Но возникает другой вопрос: преследовал ли эту цель Кремль, когда блокировал украинские порты и согласился на переговоры о механизме возобновления поставок?

У российского президента Владимир Путина могли быть другие цели, о которых тоже следует подумать. Первая из них, конечно, это шантаж голодом. Но такой шантаж — обоюдоострое оружие. Путин хотел прежде всего шантажировать Запад, которому голод не угрожает. И Украину, которой тоже голод не грозит. Но Запад был озабочен голодом в развивающихся странах, что может привести к масштабному миграционному кризису. А Украина — потерей доходов от продажи сельскохозяйственной продукции, которые крайне важны для бюджета страны.

Однако кому действительно грозит голод напрямую — так это развивающимся странам. Не случайно еще месяц назад бывшие президенты Либерии и Нигерии Элен Джонсон-Серлиф и Олусегун Обасанджо написали для издания The Economist статью о «африканских жертвы русской войны». Знаменитые на континенте политики, которые положили конец кровопролитным конфликтам в своих странах, рассказывают читателям о последствиях войны для Африки, о том, как российские солдаты уничтожают украинские запасы пшеницы, столь необходимые для континента.

Однако в Африке, как и в Азии, у Владимира Путина немало сторонников. И это если не вспоминать о странах, которые пытаются придерживаться нейтральной позиции. Если Россия провоцирует голод, количество этих сторонников и тем более нейтральных стран может уменьшиться буквально на глазах. Потому Путин не мог позволить себе довести шантаж до полной международной изоляции России. Но просто так согласиться с разблокировкой украинских портов он тоже не мог.

Классическое оружие Кремля

Российский президент требовал санкционных исключений и получил их. Возможно, это не самые громкие новости по сравнению с экспортом украинского зерна. Но, тем не менее, дьявол прячется в деталях. А детали прячутся отнюдь не в соглашении, подписанном Украиной.

Одно важное изменение включает в себя седьмой пакет санкций ЕС против России. Он с одной стороны вводит запрет на покупку российского золота и расширяет списки санкций. А с другой — продолжает льготы по операциям с сельскохозяйственной продукцией. И это решение затрагивает интересы целого ряда ведущих российских банков.

Наконец, уже в Стамбуле Россия подписала с ООН меморандум о содействии поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

«Это не жизненно важно для Российской Федерации. Россия больше выигрывает от экспорта топлива. Вот где большой бизнес», — отметил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

И глава ООН тоже прав. Экспорт продовольствия не является жизненно важным для России. Жизненно важно для России под любым предлогом делать пробоины в санкционном корабле — так, чтобы рано или поздно он пошел ко дну. И для того чтобы такая пробоина появилась, используется любой повод. Но, конечно же, шантаж — это самое главное оружие. Я бы сказал, классическое оружие Кремля.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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