Стало известно, сколько белорусов запросили ВНЖ в Литве за полгода 25.07.2022, 8:26

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фото: svaboda.org

За шесть месяцев лишь двум гражданам Беларуси было отказано.

За первое полугодие запросы на вид на жительство в Литве подали более 10 тыс. граждан Беларуси. Белорусам было выдано 10 116 документов. Об этом сообщает LRT.

На 14 июля в обработке находились более 4,4 тыс. запросов. За шесть месяцев лишь двум гражданам Беларуси было отказано в ВНЖ. Всего в январе- июне было подано 10 487 заявлений от белорусов. В Литве срок рассмотрения документов на ВНЖ составляет до четырех месяцев, поэтому часть получивших документы в 2022-м обратилась за ним еще в прошлом году.

Белорусы также обращаются в литовскую службу занятости. Как сообщает LRT, на учете в качестве безработных состоит 320 наших соотечественников. За полгода служба занятости помогла найти работ

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