закрыть
25 июля 2022, понедельник, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Штурмы важных направлений на востоке Украины снова закончились для россиян провалом

  • 25.07.2022, 8:30
  • 2,082
Штурмы важных направлений на востоке Украины снова закончились для россиян провалом

Боевые действия продолжаются.

Украинские военные отбили ряд штурмов оккупантов на важных направлениях на востоке.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины.

Штурмовые действия в направлениях Берестово-Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад.

Противник ведет наступление неподалеку Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонительных позиций, враг обстреливал районы населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БпЛА противника в районе Краматорска.

Оккупанты нанесли авиаудары возле Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. "Штурм в направлении Вершина-Луганское завершился для них провалом и отходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются", - информируют военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман