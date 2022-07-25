Штурмы важных направлений на востоке Украины снова закончились для россиян провалом
- 25.07.2022, 8:30
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Боевые действия продолжаются.
Украинские военные отбили ряд штурмов оккупантов на важных направлениях на востоке.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины.
Штурмовые действия в направлениях Берестово-Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад.
Противник ведет наступление неподалеку Спорного, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонительных позиций, враг обстреливал районы населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БпЛА противника в районе Краматорска.
Оккупанты нанесли авиаудары возле Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. "Штурм в направлении Вершина-Луганское завершился для них провалом и отходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются", - информируют военные.