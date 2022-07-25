Археологи нашли рисунки странных людей с огромными головами 1 25.07.2022, 8:36

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Кем они были?

В пещере Центральной Танзании неизвестные художники сделали рисунки фигурок с необычными головами. Археологи находятся в замешательстве, что это может быть, пишет «Хайтек».

Исследователи нашли раскрашенную скалу в охотничьем заповеднике Свага-Свага, это было одно из 52 незадокументированных скальных убежищ. Из-за воздействия атмосферы только немногие произведения искусства сохранились нетронутыми, а один конкретный рисунок археологи не смогли объяснить.

О каких пещерах идет речь?

Пещеру назвали Amak’hee 4. На ней изображены три необычных человекоподобных фигуры с большими головами.

Археолог Мацей Гжельчик из Ягеллонского университета в Польше подсчитал, что Amak’hee 4 несколько сотен лет, поэтому определить точную дату появления рисунков сложно.

В пещере есть пять фигур, нарисованных белой краской, а почти все остальные полностью окрашены красным пигментом. Было очевидно, что красный пигмент образовался из-за климатических изменений и сейчас выветривается. Также известно, что в пещере не жили одомашненные животные, которые могли оставить пигмент, так как работа относится к более раннему периоду, до того, как люди научились выращивать и содержать скот.

Это наводит на мысль, что рисунок довольно старый и относится ко временам общества охотников-собирателей в регионе. Помимо странных людей, в пещере есть животные, похожие на антилоп гну, буйволов и жирафов.

Кем были большеголовые существа?

В 2021 году Гжельчик написал, что на картинах в Amak’hee 4 изображена тройная фигура. Это может быть три головы буйвола. По его словам, форма черепа похожа на буйвола: у нее есть провал в центре, а рога поднимаются и изгибаются наружу.

фото: M. Grzelczyk, Antiquity

По его словам, это напоминает культуру Сандаве — людей, которые происходят от тех, кто жил в этом регионе раньше. Буйвол — это важная частью ритуалов у этого народа. Но у них не было мотивов о людях с головами буйволов или оборотнях-буйволах. Эти изображения могут быть чем-то другим. Тем не менее, отмечает Гжельчик, рога буйвола действительно играют значительную роль в некоторых ритуалах Сандаве.

Археологи считают, что у этих таинственных фигур может быть не столь загадочное объяснение. Немного дальше от Amak’hee 4 в центральной Танзании есть регион Кандоа, где тоже нашли два наскальных рисунка трех похожих фигур.

Одно место — Kolo B2, там три фигуры стоят бок о бок, и Kolo B1, там фигуры нарисованы горизонтально и лежат на земле.

В Amak’hee 4, Kolo B1 и Kolo B2 есть одно и то же трио с большой головой. Но на двух участках в Kolo есть полосы, которые можно считать как головной убор. Другая интерпретация — у фигур необычная прическа.

фото: M. Grzelczyk, Antiquity

Во всех трех рисунках есть один общий элемент — центральная линия, которая проходит по середине рисунка. Также у всех фигур похоже направление и положение кистей рук.

Почему люди с большими головами могли означать совсем разное?

Но рисунок в Amak’hee 4 отличается тем, что там голова закрашена одним цветом и на ней сфокусировались больше, чем на остальных элементах изображения.

Кроме того, рисунки в Kolo B1 и Kolo B2 больше сосредоточены на мотиве трио, а не на самих ее участниках. Также Гжельчик отметил, что рисунки Kolo изолированы и не имеют никакой связи с остальной изображенной наскальной живописью.

В регионе Кандоа, где нашли Kolo B1 и Kolo B2, народ Сандаве все еще использует рисунки для различных ритуалов. Там живут недавно изученные местные сообщества, которые, возможно, помогут понять, что значат эти необычные рисунки.

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