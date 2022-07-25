Зачем режим разрушает польские захоронения в Беларуси? 3 25.07.2022, 8:43

5,076

Пропаганда хоть напрямую не призывает уничтожать захоронения, но «подводит базу», чтобы это делать.

В Беларуси разрушают захоронения польских солдат. Пока власти это отрицают, могилы продолжают исчезать. Зачем белорусским властям это делать, если очевидно, что Польша возмутится?

Историк из Германии Александр Фридман объясняет «Белсату»: история комплексная, надо ее рассматривать в первую очередь в контексте той «культуры памяти» белорусских властей о Второй мировой войне, законе о «геноциде белорусского народа».

В пропагандистских нарративах утверждается, что солдаты Польской Армии Крайовой (повстанцы, воевавшие с нацистами и временами с Советами) играли негативную роль в белорусской истории: занимались якобы отчасти уничтожением гражданского населения и якобы мало чем отличались от Вермахта и СС.

«В изучении деятельности Армии Краевой на территории Беларуси белорусские власти, безусловно, не заинтересованы. Их задача – нарисовать образ польских солдат, которые занимались уничтожением белорусского гражданского населения», – говорит Фридман о позиции белорусской пропаганды.

И если власти этот тезис продвигают и фактически сводят всю деятельность Армии Крайовой на территории Беларуси к убийству, уничтожению, преследованию населения, то следующий шаг вполне понятен. Если это были убийцы, если это были люди, которые уничтожали и насиловали, о какой памяти о них может идти речь?»

Историк отмечает, что уничтожение захоронений официально не признается: власти «делают вид, что ничего не происходит». Власти, считает он, не хотят вступать в дискуссии о таких могилах, так как такая дискуссия «неприятна». По его мнению, в этом может даже не участвовать лично Александр Лукашенко – идея разрушать захоронения может исходить из его администрации или от местных радикальных активистов, но явно складывается в систему, а пропаганда хоть напрямую не призывает уничтожать захоронения, но «подводит базу», чтобы это делать.

Фридман сравнивал судьбу еврейских могил в Беларуси, Украине и Польше после Второй мировой войны – и видит повторение истории. Власти Беларуси, говорит он, «неосоветские», соответственно и отношение к «нежелательным» кладбищам у них советское. Католические, еврейские кладбища и кладбища несоветских солдат в советское время так же «тихо» и «быстренько» уничтожались.

Реакция Польши, считает он, уже неинтересна белорусским властям: Польша уже ввела все возможные санкции, «хуже, наверное, не будет». Уничтожение захоронений не признают не потому, что боятся реакции с польской стороны, а потому, что понимают: уничтожать памятники и захоронения – «вещь неприятная» даже для многих сторонников Лукашенко. За время изучения судьбы захоронений, говорит Фридман, он не видел никого, кто бы поддерживал их уничтожение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».