Британская разведка: Российские командиры столкнулись со сложной дилеммой на Донбассе
- 25.07.2022, 8:47
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Также начались серьезные проблемы на юге.
На Донбасском и Херсонском направлениях ведутся бои без особых результатов. Как следствие, российское командование столкнулось с дилеммой, или усилить наступление на востоке, или укрепить оборону на западе, отмечают в Министерстве обороны Британии.
Так, 18 июля 2022 года разведка обнаружила российский завод по ремонту военной техники вблизи села Барвинок Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной.
Пострадали не менее 300 машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.
«Кроме хорошо задокументированных кадровых проблем, Россия, вероятно, продолжает испытывать проблемы с ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных во время действий в Украине», - отметили в британской разведке.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что украинские военные смогут освободить всю Херсонскую область до сентября. Активное контрнаступление ВСУ в Херсонской области либо вот-вот начнется, либо уже идет. К такому выводу пришли также эксперты американского Института изучения войны (ISW), пишет «Зеркало недели. Украина».