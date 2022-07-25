Эксперты прогнозируют подорожание евро и доллара в Беларуси 1 25.07.2022, 8:55

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На прошлой неделе сразу два системных для белорусского валютного рынка регулятора отметились знаковыми решениями.

В четверг 21 июля Европейский Центробанк первый раз за 11 лет повысил процентную ставку на 0,50% с нулевой отметки. На следующий день Центральный Банк России понизил ключевую ставку на -1,50% до 8,00%. Смотрим, как менялся валютный рынок и что ждет курсы валют на текущей неделе, пишет myfin.by.

Евро ушел от паритета

В обоих случаях решения регуляторов превзошли ожидания экспертов. Мало кто полагал, что ЕЦБ пойдёт на понижение на 50 базовых пунктов, и уж тем более почти никто не ожидал от Банка России понижения на 150 базовых пунктов.

В четверг евро в моменте поднималось по отношению к доллару США до EUR/USD до 1,0265 после паритетного курса позапрошлой недели. Но после небольшой коррекции, объединённая валюта закрыла неделю на отметке EUR/USD 1,0213.

Как мы и полагали, евро отскочило от паритета на 200 пунктов, но для более серьёзного роста нужен оптимизм финансового рынка, который пока занял выжидательную позицию на фоне слабой статистики еврозоны. Поэтому существенный рост пары EUR/USD пока маловероятен, евро будет тестировать сопротивление на отметке EUR/USD 1,3000.

Белорусский рубль бежит за российским

Белорусский валютный рынок по-прежнему ориентируется на колебания рубля на российском валютном рынке.

Рубль немного ослабел к доллару США и евро к концу прошлой неделе и высока вероятность, что этот тренд сохранится в ближайшее время.

Как мы неоднократно упоминали, крепкий рубль досаждает правительству. Банк России сохраняет политику невмешательства, но какие-то движения вверх будут происходить. Кроме того, госпожа Набиуллина в отчётной пресс-конференции по итогам заседания монетарного комитета «обрадовала» рынок тем, что сообщила о намерении продлить ограничение на продажу наличных доллара США и евро после 9 сентября.

Все эти факторы могут вытолкнуть доллар США выше USD/RUB 60,00–62,00. Курс евро будет зависеть от изменений на внебиржевом рынке форекс.

По итогам торгов на белорусском валютном рынке на прошлой неделе доллар США подешевел в цене на -0,66%, к началу года сохраняется минимальный рост в +0,52%. Курс закрытия составил USD/BYN 2,5614.

Отметим, что курс доллара развернулся в середине недели одновременно с увеличением объёма торгов.

Евро на белорусском рынке менялось в цене в том же тренде и подорожало за неделю на +0,14%. К началу года пока сохраняется просадка на -10,31%. Курс закрытия недели составил EUR/BYN 2,5854.

Также, как и по доллару США, на два последних дня пришёлся максимальный недельный объём торгов.

Российский рубль, в противоположность, снизился к концу недели до RUB/BYN 4,4725, но остаётся пока на достаточно высоком уровне. За неделю курс рубля вырос на 1,06%, к началу года рост сохраняется на отметке +30,31%.

При условии сохранения тренда окончания прошлой недели, евро на рынке форекс будет несильно расти к уровню EUR/USD 1,3000.

На белорусском валютном рынке доллар США может подорожать до USD/BYN 2,6000–2,6200.

Евро будет дорожать с той же скоростью, что и рынке форекс и может на белорусских торгах подняться до EUR/BYN 2,6200–2,6500.

Российский рубль при условии снижения курса на российском рынке подешевеет в Минске до RUB/BYN 4,4000.

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