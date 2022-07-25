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В Гомеле россиянка устраивалась в магазины на день, воровала деньги из кассы и исчезала

  • 25.07.2022, 9:19
В Гомеле россиянка устраивалась в магазины на день, воровала деньги из кассы и исчезала
иллюстрационное фото

Деньги она все потратила.

В Гомеле вынесли приговор россиянке, которая без документов устраивалась в супермаркеты стажером-кассиром, а в конце дня забирала выручку и исчезала. Подробности рассказал помощник прокурора Гомеля Дмитрий Гусаков, пишет региональное издание «Белка».

37-летняя женщина в областной центр приехала из Уфы. Она решила устроиться на работу в супермаркет. Официальное трудоустройство обещали после того, как пройдет стажировку. При этом никаких документов на начальном этапе у женщины не потребовали — зная только имя, выдали жилет и посадили за кассу.

13 апреля женщина приступила к работе. А в конце дня ушла из магазина, прихватив из кассы 1554 рубля и рабочий жилет.

Через десять дней деньги у женщины закончились, и она решила повторить схему.

25 апреля россиянка стажировалась уже в другом супермаркете, а после рабочей смены забрала из кассы 1396 рублей. Больше в магазине ее никто не видел.

На момент задержания женщина уже успела потратить все деньги.

Свою вину она признала полностью и пояснила следствию, что совершить преступление ее побудила безалаберность нанимателей и ощущение безнаказанности.

Уже в СИЗО выяснилось, что обвиняемая беременна — суд признал этот факт смягчающим обстоятельством, как и чистосердечное раскаяние женщины, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

Как пояснил Дмитрий Гусаков, иное, более мягкое наказание, с учетом установленных судом обстоятельства, назначить было нельзя. Ей грозило до четырех лет лишения колонии.

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