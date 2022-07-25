«Такого я еще не видел, ждет и сторожит!» 8 25.07.2022, 9:42

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Пешеход заняла место для парковки автомобиля и считает, что она права.

Как гласит одно известное выражение, права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. В сегодняшнем случае водитель и пешеход трактуют свои права по-разному.

"Ждет и сторожит"

Читатель abw.by, водитель с большим стажем, столкнулся с удивительной для себя ситуацией. Он хотел припарковаться, но неожиданно перед машиной появилась "помеха" с принципиальной позицией.

"Собирался оставить машину на стоянке, обозначенной и дорожной разметкой , и специальным знаком, – объясняет собеседник. – Но на парковочном месте находилась какая-то мадам, которая стояла как вкопанная и не давала мне припарковаться. Спросил, в чем дело, а в ответ услышал, что она ждет кого-то и сторожит ему парковочное место. Как такое в голову могло прийти?

Как ни уговаривал освободить место для стоянки автомобилей, ничего не добился. Упертая дама оказалась. При этом еще мне доказывала, что она имеет законное право стоять на парковке и ждать, когда подъедет чья-то машина. Я человек не конфликтный, другое место для стоянки нашел, но осадок, как говорится, остался. Чем люди думают, тем более в возрасте, не знаю".

Чье право сильнее

Такая ситуация не первая и, видимо, не последняя. В данном случае пешеход реализовывала свое предполагаемое право находиться на стоянке и сторожить место для другого автовладельца. А что по ПДД? И у пешехода, и у водителя есть права и обязанности, предусмотренные Правилами. При этом места, которые отведены для стоянки транспортных средств, относятся к прилегающей территории.

2.53. прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к проезжей части дороги, не предназначенная для сквозного проезда, на которой расположены дворы, площадки, специально отведенные для стоянки транспортных средств, автозаправочные станции, строительные площадки и иные объекты.

135. В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение пешеходов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны необоснованно препятствовать их движению.

Как заметно на видео, в данной ситуации пешеход именно необоснованно препятствует движению автомобиля. "Сторожу место" – это не аргумент.

Поскольку водитель найти нужные слова не сумел, а пешеход так и осталась стоять на месте для автомобиля, с ее стороны можно усмотреть признаки административного правонарушения по ст.18.20 КоАП "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом и иным участником дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)".

Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

Конечно, спокойнее для себя в такой ситуации просто спустить все на тормозах и найти другое место для парковки. Но если для вас это вопрос принципа, то можно обратиться в ГАИ, которая начнет в отношении нарушителя-пешехода административный процесс, в основу которого лягут "железобетонные" доказательства – запись с видеорегистратора автомобиля.

Выбор за водителем, и на все про все дается два месяца с момента нарушения, в течение которых человека можно привлечь к административной ответственности.

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