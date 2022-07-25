Население Китая начнет сокращаться

Население Китая начнет сокращаться2
- 25.07.2022, 9:52
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Многие молодые люди предпочитают не иметь детей.
Обнародованные данные о рождаемости показали, что в 2021 году родилось меньше всего младенцев за последние десятилетия в сразу нескольких провинциях, сообщает «Украинская правда».
Китай борется за то, чтобы предотвратить быстрое сокращение естественного прироста населения, поскольку многие молодые люди предпочитают не иметь детей из-за таких факторов, как высокие цены и давление на работе.
Согласно данным переписи, за последние 10 лет население Китая увеличилось на 72 млн до 1,411 млрд в 2020 году. В то же время годовой рост в среднем составил 0,53% - на 0,04% ниже, чем в прошлом десятилетии. Результаты переписи также показали, что население быстро стареет: люди старше 65 лет сейчас составляют 13,5% населения – по сравнению с 8,9% в 2010 году.