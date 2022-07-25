Лукашенковские пропагандисты грызутся между собой 6 25.07.2022, 10:00

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Взаимные подозрения и обвинения.

Среди сторонников Лукашенко не все спокойно. В Гродно уже год «воюют» чиновница из «Белой Руси» Светлана Варяница и пророссийская активистка Ольга Бондарева. MOST рассказывает про конфликт пропагандисток.

Увядшие цветы и село

Конфликт Светланы Варяницы и Ольги Бондаревой разгорелся летом 2021 года.

Заместитель председателя гродненского отделения «Белой Руси» Светлана Варяница стала активно вести свои социальные сети после протестов летом 2020 года. Среди гродненских провластных блогеров, да и белорусских тоже, она стала одной из самых ярких. В первую очередь, потому что работает в госаппарате.

Бондарева — тоже яркая фигура в провластных гродненских кругах. Она активно пишет доносы на всех и все, из-за ее писем было возбуждено внушительное количество уголовных дел по отношению к противникам режима Лукашенко.

Варяница и Бондарева к лету 2021 стали заметными фигурами и начали бороться за звание самого настоящего патриота. Впервые конфликт разгорелся после публикации Ольги Бондаревой про увядшие цветы возле одного из памятников. Активистка раскритиковала власти, мол, посадили и забыли. К ней в комментарии пришла Варяница, объяснившая увядшую оказию жарой.

После Бондарева в одном из своих видео назвала Варяницу «сельской девкой». Чиновница отреагировала постами в социальных сетях:

— Видимо, эта женщина считает, что я стыжусь своих крестьянских корней? Да у нас вся Беларусь имеет крестьянские корни!

Варяница также критиковала радикальные высказывания активистки, в которых та хотела посадить священника Георгия Роя на цепь. По ее словам, так сторонники Лукашенко не будут отличаться от сторонников смены власти.

На этом кризисная ситуация между гродненскими пропагандистками была исчерпана.

Горячая осень

Осенью 2021 года Ольга Бондарева снова начала «атаковать» Светлану Варяницу. Она говорила, что Варяница «чудит по Беларуси и в виртуальной реальности». Далее страсти разгорались: Варяницу, в числе других гродненских чиновников, активистка обвиняла в бездействии и панибратстве во время августовских протестов.

Еще Бондарева посчитала, что раз адреса Варяницы нет на карте кибер-партизанов, значит, она может быть связана с протестующими.

В конце сентября 2021 года Бондарева выпустила целое заявление, которое было адресовано Варянице и «депутату» Лилии Кирьяк. Их она назвала «истеричными чиновницами». Варяница публиковала репосты записей, в которых Бондареву называли «лживой лицемеркой».

А если кратко, то в чем у них друг к другу претензии?

Чиновница и активистка пытались «уколоть» друг друга через свои Telegram-каналы практически год. И за это время становится понятным, в чем у пропагандисток друг к другу главные и, пожалуй, неразрешимые претензии. Война за звание главного патриота перерастает во взаимное обвинение друг друга в связи с белорусским протестом.

Бондарева считает, что Варяница — обычная чиновница, которая пытается удержаться у власти как можно дольше. Возможно, если бы к власти пришли сторонники перемен, то их Варяница тоже бы поддержала, как сейчас поддерживает Лукашенко. Также Бондарева неоднократно утверждала, что Варяница поддерживала негосударственные организации, такие, например, как «Гендерные перспективы». Активистка обвиняет чиновницу и в лояльности к различным меньшинствам.

По мнению Варяницы, Бондарева излишне радикальна — а это сближает ее с протестующими. Такой радикализм Бондаревой вредит местным гродненским властям, которые в некоторых случаях хотели бы остаться без влияния Минска. Короче говоря, принципу «тише едешь — дальше будешь» Варяницы явно мешает Бондарева.

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