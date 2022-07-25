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Эндокринолог назвал ягоду, употребление которой способствует похудению

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  • 25.07.2022, 10:07
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Эндокринолог назвал ягоду, употребление которой способствует похудению

Однако ее нужно употреблять дозированно.

Все любят вкусную и ароматную малину, однако, кроме того, что употребление ягоды помогает укрепить иммунитет, вывести токсические вещества из организма, снизить температуру тела, – этот продукт также обладает еще и мочегонным эффектом, что в итоге способствует снижению веса.

По словам врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова, которые приводят российские СМИ, похудение происходит при употреблении малины благодаря содержащимся в этой ягоде соединений, которые увеличивают количество мочеиспускания у человека, а также снижают риск воспалений в организме. В результате человек избавляется от некоторого количества ненужных килограммов.

Однако для того, чтобы добиться желаемого результата и не нанести вред организму – малину все же следует употреблять дозированно. Дело в том, что в этой ягоде содержится большое количество фруктозы, что в итоге может помешать работе печени.

Специалист также напоминает, что из-за высокого содержания в малине ацетилсалициловой кислоты, благодаря которой происходит снижение температуры тела человека, этот продукт также следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – гастритом, язвенной болезнью.

По мнению специалиста, наибольшую пользу для здоровья человека принесет употребление малины в свежем виде. Так как именно в этом случае сохраняются все полезные свойства этой ягоды.

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