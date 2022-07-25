Как айтишники пытаются найти работу в Беларуси 5 25.07.2022, 10:15

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Последние месяцы ситуация на рынке ИТ-вакансий сложная.

Большие компании остановили найм в Беларуси, немало айтишников переехали за границу. Dev.by pассказываем о тех, кто остался, но не может найти работу из-за нежелания переезжать.

С февраля количество ИТ-вакансий в Беларуси стремительно сокращалось и, по всей видимости, достигло максимальной точки падения к началу лета. По сравнению с довоенным январём, число вакансий на рынке труда снизилось на 40%. В июне падение прекратилось и даже наметился небольшой рост.

Некоторые крупные компании (в основном, из аутсорса) остановили найм в Беларуси. EPAM объявила об этом официально. Другие компании с большими офисами в городах Беларуси тоже полностью или частично приостановили найм (хотя официально об этом предпочитают не говорить): например, Itransition и iTechArt.

От сокращения числа вакансий особенно пострадали джуны. Ещё в апреле мидлы и сеньоры рассказывали, что вакансий на рынке Беларуси хватает — во всяком случае, для разработчиков.

Не наймут без релокейта?

Несколько читателей рассказали, что не могут найти работу в Беларуси, так как некоторые ИТ-компании настаивают на релокейте.

— Компания-резидент ПВТ перестала нанимать в Беларуси и России, хотя заявляет, что «разделяет образ жизни цифрового кочевничества, который позволяет работать из любой точки мира». Я давно — ещё до всех событий — присматривался к вакансии в этой компании. Пообщался с рекрутером, он говорит: «всё ок, приходите к нам, но вы должны работать где угодно, только не в Беларуси и России». А я по семейным обстоятельствам всё бросить и переехать не могу, — делится читатель.

Другая читательница, наоборот, готова переехать, но только в конце осени. Для компаний это слишком поздно.

— Ищу работу на позицию Support Engineer. В двух крупных аутсорс- компаниях уже отказали, потому что я могу уехать из Беларуси только ближе к поздней осени. Если осенью не найду работу, буду переезжать самостоятельно, без помощи компании.

Ещё один читатель, разработчик Python, долго не мог найти работу в Беларуси, но «достаточно легко» нашёл работу в Польше.

— Искал работу несколько месяцев. В Беларуси абсолютно глухо. 60+ откликов на вакансии. Позвонили один раз, в остальных случаях просто отказывают. В итоге нашёл работу с релокацией в Польшу.

Сложилось впечатление, что при большом количестве предложений на местном рынке эйчары менее склонны разбираться с каждым кандидатом, отбрасывают по формальным признакам, по недостатку конкретного опыта, по несовпадению с какими-то специфическими технологиями. Наверное, это оправданно.

Компании с возможностью релокации разбираются с кандидатами подробнее, могут подбирать работу под кандидата, вероятность совпадения требований с обеих сторон становится выше.

В моем случае всё закончилось хорошо, получил отличный оффер. Хорошее знание английского поспособствовало, — рассказывает разработчик.

Судя по всему, сложная ситуация с вакансиями в геймдеве (и это не связано только с релокейтом).

— 8 лет работал в рекламе и доработался до креативного директора. Выгорел и ушёл в геймдев. Год отработал гейм-дизайнером. Попал под сокращение. Постоянную работу найти не могу, получил около 300 отказов (ну и парочку странных историй с некоторыми компаниями). Перебиваюсь фрилансом. Причины отказов удаётся узнать редко. Для кого-то моего опыта слишком мало опыта, для кого-то — слишком много. Получил литовскую визу, но в качестве релоканта работу найти тоже не могу — одни отказы, — сетует дизайнер.

Особенно непросто приходится джунам:

— Окончила курс Software Testing с отличием. Очень хочу поскорее найти работу и заниматься любимым делом! Но из-за политической ситуации везде отказ. У компаний нет вакансий или приостановлен найм. До собеседований дело так и не дошло. Релокейт не предлагают — слышала версию, что релоцируют только мидлов и выше. Если в нашей стране нельзя работать, готова работать в другой.

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