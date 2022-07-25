«Не хватило 1 балла для поступления» 1 25.07.2022, 10:34

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Как абитуриенты метались по Минску в последний день поступления на бюджет.

24 июля — последний день поступления на бюджет. Ни ветер, ни грозы, сменившиеся жарой, не помешали появиться толпе родителей и детей на пороге чуть ли не каждого вуза города. Чтобы поступить хоть куда-то, эта толпа перемещается через весь Минск и перекидывает документы из заведения в заведение. О том, что происходило в университетах столицы в последние часы приема на бюджет, пишет «Онлайнер».

БГУ

Возле юридического корпуса люди собираются с 10 часов. Они, может, были в этом районе и раньше, но в дождь на улице особо не мелькали. Помимо информационных досок с баллами и местами поступления, здесь развернули чуть ли не шатер. Под этим навесом находятся студенты БГУ, которые готовы рассказать будущим «первакам» о факультете и вообще об учебе. Для моральной поддержки кого-то даже в ростовую куклу енота нарядили.

Но конечно, большинство сюда пришло не за беседами со студентами. Вячеслав родом из Марьиной Горки, тут он с самого утра и до вечера. Парень мониторит таблицы поступления с проходным баллом. Нервы уже на грани.

— Хотелось бы поступить на специальность «прикладная информатика, веб-программирование и веб-дизайн». Сейчас буду смотреть по баллам, у меня 329, выше меня уже 14 человек, а мест на бюджет всего 15. Такая смешная ситуация получается. План Б — БГТУ, тоже на веб-дизайн, просто там балл меньше, а мест больше.

«Платку» не рассматриваю вообще, так как родом из маленького города, семья не сильно богатая, платить 4700 в год — для нас много. Решил поступать очень спонтанно, раньше в Суворовском учился, но на последнем курсе понял, что это не мое. За два-три месяца подготовился к ЦТ, вот аттестат золотой, а ЦТ у меня на 75—80 получилось.

Родителей не хотелось бы тащить сюда, если можно подать документы самому, почему этого не сделать? Если в медсправке указана не та специальность или врач сделал ошибку — вас выгонят и ни в какой вуз вы не поступите. Четыре года для обучения веб-дизайну — я бы не сказал, что это долго, хотя, конечно, при приеме на работу смотрят и другие вещи — портфолио.

Зоя, мама двойняшек. Обе дочери в этом году окончили 11-й класс, одна поступила в БГПУ, вторая вот-вот выйдет из фойе с документами и рванет в БНТУ. Тут они почти всей семьей, приехали из Ивья.

— Наша девочка, которая поступает, уже забирает документы, потому что мы хотим на информационные технологии и нам не хватает баллов. Конкурс большой, меньше 300 баллов туда просто не пройти. Сейчас поедем в БНТУ, там мы проходим — и хорошо проходим.

— Платное мы не рассматриваем, у нас четверо детей, старшая учится в Академии, двое вот поступают, и мальчик идет в 9-й класс. У нас неплохие зарплаты, но мы не предприниматели, для нас это нереально — платить тут 4000, там 4000. Вся зарплата будет уходить только на учебу детей, — рассказывает Зоя.

БГПУ

Через дорогу от БГУ уже нет толп ожидающих родителей. Снаружи БГПУ вообще никого нет.

Внутри уже многолюдно, все столы, где абитуриенты с родителями пишут заявление на поступление, — заняты. Консультанты подсказывают, что ажиотаж тут растет с каждым часом. Проходные баллы в этом году здесь поднялись, план по набору на факультеты выполнен еще утром, а люди все идут и идут...

После года работы с репетитором и по результатам ЦТ выше, чем ожидала, Елизавета так и не смогла поступить на биоинженера в БГУ. Говорит, что после учебы на этой специальности она бы ломала голову над человеческими проблемами: искала бы лекарство от рака, нашла бы ту самую летучую мышь, ну или шампиньоны в промышленных масштабах растила бы.

— Почему «пед» выбрали? — интересуемся у девушки, отдавшей свое заявление.

— Потому что в БГУ не поступила. Хотела поступить на биоинженерию, но не хватило 20 баллов. Сюда документы перекинула на что-то типа учителя биологии. Думаю через год перевестись, если получится. «Платка» слишком дорогая, это же БГУ.

БГТУ

Людей внутри БГТУ чисто визуально много. Стоит гул. На первом этаже абитуриенты пишут заявление, а на втором уже подают их на соответствующий факультет, коих тут семь. Самые высокие баллы — IT и экономические специальности. Специальности закрывают очень много направлений страны — деревообработка, производство мебели, химическая промышленность. В основном тут учится 80% иногородних студентов, которых расселяют в пять общежитий. Также в этом году здесь открыли новую для республики специальность — технология переработки биополимеров.

Антон дергает дверь БГТУ и только потом обращает внимание на указатели. Пробует поступить сюда же.

— Иду сюда, потому что баллов не хватило для поступления в другой вуз, — рассказывает Антон. Ну как баллов — одного. Но парень не расстраивается: еще не вечер и можно будет съездить еще в какое место.

БНТУ

Абитуриентов БНТУ видно издалека — кто-то своей компанией курит у забора, другие заняли все лавочки во внутреннем дворике университета, но в основном тут родители. Для того чтобы получить знания в этом вузе, нужно совершить мощный рывок наверх — 5-й этаж для дневного. Дети так и делают, бегают по лестнице, пока родители ожидают в фойе.

На 5-м этаже очередь из человек 20, и это еще не вечер. Как только заявление будет подано, начинается вторая занимательная часть поступления — мониторинг предварительных проходных баллов.

Максим приехал в БНТУ из Витебска, он уже бывалый, отучился в колледже. Этот вуз выбрал по совету друзей.

— Механико-технологический факультет. Кем потом буду? За счет того, что буду учиться четыре года, буду смотреть по ситуации, но, в принципе, хочу попробовать себя в продажах.

Продавать парень хочет технику, именно машины, так что, кто знает, возможно, именно он лет через пять совершит сделку по поставке БелАЗов в Монголию.

— Баллы уже мониторил — прохожу. У меня немного — 166, вижу, что люди идут со 130 баллами, и становится легче. На 9 августа пришла повестка, так что надо поступить, — смеется Максим.

— Считаю, что этот технический университет лучший в стране, — начинает глава семейства. Одна его дочь, Таня, уже здесь отучилась по строительной специальности и работает на стороне заказчика, вторая, Лиза, только поступает на специальность «упаковочное производство».

— По баллам пока не ясно, ждем. Всего набирают 20 человек, я где-то 12-я из этого списка. «Платку» мы пока не рассматриваем, а отработка, я считаю, наоборот, радоваться нужно, что она есть. Тем более если серьезно подойти к распределению. Всего — 275 баллов.

БГУИР

На ступеньках БГУИРа не так людно, но не менее волнительно. В основном скопление именно в холле здания, ребята слушают рассказ студентов о здешних специальностях, но в основном будущие программисты чуть ли не под ручку с мамами сразу отправляются на второй этаж. Тут дружно подают заявление и ждут результатов поступления.

Конкуренция тут большая, а проходной балл еще сильнее поднялся, чем в прошлом году. На ступеньках мы ловим Александра, он рассказал, почему именно БГУИР.

— Потому что для того, чтобы продвинуться, нужно высшее образование, нужны навыки. Я уже стажируюсь в IT-компании, разработка мобильных приложений, у меня к этому душа лежит. Сам учился на объекто-ориентированное программирование, сайты писал, десктопные приложения. Но при приеме на работу в диплом никто не смотрит, сразу дают тестовое, и ты уже демонстрируешь свои знания, — рассказывает парень.

По мнению абитуриентов, плюс БГУИРа именно в том, что в большинстве своем преподаватели здесь действующие или бывшие айтишники.

Через год все поменяется

Нынешняя вступительная кампания — последняя, которая проходит по таким правилам. В 2023 году абитуриентов ждут новшества: вводится централизованный экзамен, который нужно будет сдавать по математике и одному из государственных языков. ЦТ сдавать по предметам экзамена таким абитуриентам будет нельзя. Сертификаты ЦЭ и ЦТ будут действовать два года.

Кроме того, университеты смогут проводить свои олимпиады, а победителей зачислят в вуз без вступительных испытаний. Для учебы на бюджетной заочке понадобится 10 месяцев рабочего стажа.

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