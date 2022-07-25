закрыть
25 июля 2022, понедельник, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские пропагандисты признали фиаско

  • Денис Казанский
  • 25.07.2022, 10:37
  • 6,166
Российские пропагандисты признали фиаско
Денис Казанский
ФОто: apostrophe.ua

Донбасс ненавидит оккупантов.

Российский военкор Романов в своем телеграм-канале открыто пишет, что захваченный российскими войсками полуразрушенный Лисичанск ненавидит оккупантов.

Вся молодежь за Украину. Многие молодые люди были в территориальной обороне и помогали ВСУ, а после захвата города уехали из Лисичанска.

Город опустел. Оставшиеся жители захватчиков ненавидят и кричат им на улицах проклятия. В Лисичанске действуют партизанские отряды.

Да, все это пишет не Арестович, а реальный человек с той стороны, который работает на линии фронта и которому уж точно нет смысла врать в пользу Украины.

Привет всем, кто любит рассказывать про тотально пророссийский, сепарский Донбасс. Сама же Россия очень многих вылечила от любви к "русскому миру".

Денис Казанский, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман