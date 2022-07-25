Российские пропагандисты признали фиаско Денис Казанский

25.07.2022, 10:37

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Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

Донбасс ненавидит оккупантов.

Российский военкор Романов в своем телеграм-канале открыто пишет, что захваченный российскими войсками полуразрушенный Лисичанск ненавидит оккупантов.

Вся молодежь за Украину. Многие молодые люди были в территориальной обороне и помогали ВСУ, а после захвата города уехали из Лисичанска.

Город опустел. Оставшиеся жители захватчиков ненавидят и кричат им на улицах проклятия. В Лисичанске действуют партизанские отряды.

Да, все это пишет не Арестович, а реальный человек с той стороны, который работает на линии фронта и которому уж точно нет смысла врать в пользу Украины.

Привет всем, кто любит рассказывать про тотально пророссийский, сепарский Донбасс. Сама же Россия очень многих вылечила от любви к "русскому миру".

Денис Казанский, Telegram

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