Служба безопасности Латвии рассказала, почему не пустила в страну 14 белорусов
- 25.07.2022, 10:51
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На границе с балтийской страной — усиленная проверка.
Латвия с начала российского вторжения в Украину отказала во въезде 59 иностранцам. Среди них — 14 граждан Беларуси, 39 граждан России и 6 граждан других стран. По оценке службы, эти люди могли представлять угрозу национальной безопасности Латвии, пишет агентство LETA.
Служба безопасности Латвии прежде уже заявляла, что иностранцы, которые въезжают в страну из Беларуси или России, будут сталкиваться с усиленными проверками на границе. В ходе проверок пограничники постараются определить тех, кто поддерживает военную агрессию России против Украины.
"В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Беларуси", — пишет латвийское медиа.
Проблемы на границе возникнут также у тех, кто публично демонстрирует символы, прославляющие российскую агрессию, или открыто негативно относится к самой Латвии.