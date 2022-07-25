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Служба безопасности Латвии рассказала, почему не пустила в страну 14 белорусов

  • 25.07.2022, 10:51
  • 1,480
Служба безопасности Латвии рассказала, почему не пустила в страну 14 белорусов

На границе с балтийской страной — усиленная проверка.

Латвия с начала российского вторжения в Украину отказала во въезде 59 иностранцам. Среди них — 14 граждан Беларуси, 39 граждан России и 6 граждан других стран. По оценке службы, эти люди могли представлять угрозу национальной безопасности Латвии, пишет агентство LETA.

Служба безопасности Латвии прежде уже заявляла, что иностранцы, которые въезжают в страну из Беларуси или России, будут сталкиваться с усиленными проверками на границе. В ходе проверок пограничники постараются определить тех, кто поддерживает военную агрессию России против Украины.

"В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Беларуси", — пишет латвийское медиа.

Проблемы на границе возникнут также у тех, кто публично демонстрирует символы, прославляющие российскую агрессию, или открыто негативно относится к самой Латвии.

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