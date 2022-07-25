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«Беларуськалий» существенно сократил поставки калия в Китай из-за санкций

  • 25.07.2022, 10:52
«Беларуськалий» существенно сократил поставки калия в Китай из-за санкций
ФОТО: Delfi

Санкции ударили по логистике предприятия.

«Беларуськалий» существенно сократил поставки калия в Китай из-за санкций.

«Объем товаров с высокой добавленной стоимостью … начал превалировать над сырьевой группой. Калийные удобрения на сегодняшний день составляют 35% экспорта, порядка 65% составляют продовольственная группа и иные товары, которые мы сегодня предлагаем», — сказал посол Беларуси в Китае.

Он признал, что до введения санкций на поставки калия приходилась основная часть бел0русского экспорта, но сейчас из-за санкций приходится перестраивать логистику.

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