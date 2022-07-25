«Беларуськалий» существенно сократил поставки калия в Китай из-за санкций
- 25.07.2022, 10:52
Санкции ударили по логистике предприятия.
«Беларуськалий» существенно сократил поставки калия в Китай из-за санкций.
«Объем товаров с высокой добавленной стоимостью … начал превалировать над сырьевой группой. Калийные удобрения на сегодняшний день составляют 35% экспорта, порядка 65% составляют продовольственная группа и иные товары, которые мы сегодня предлагаем», — сказал посол Беларуси в Китае.
Он признал, что до введения санкций на поставки калия приходилась основная часть бел0русского экспорта, но сейчас из-за санкций приходится перестраивать логистику.