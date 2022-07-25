«Беларуськалий» существенно сократил поставки калия в Китай из-за санкций 25.07.2022, 10:52

ФОТО: Delfi

Санкции ударили по логистике предприятия.

«Беларуськалий» существенно сократил поставки калия в Китай из-за санкций.

«Объем товаров с высокой добавленной стоимостью … начал превалировать над сырьевой группой. Калийные удобрения на сегодняшний день составляют 35% экспорта, порядка 65% составляют продовольственная группа и иные товары, которые мы сегодня предлагаем», — сказал посол Беларуси в Китае.

Он признал, что до введения санкций на поставки калия приходилась основная часть бел0русского экспорта, но сейчас из-за санкций приходится перестраивать логистику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».