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Проигрыш закомплексованного старика

  • Telegram-канал "Запретное мнение"
  • 25.07.2022, 10:54
  • 1,544
Проигрыш закомплексованного старика

Сегодня пошел шестой месяц путинской «НеВойны».

Кремлевские пропагандисты к этой дате выпустили новую методичку, в которой подробно объясняется, что "специальная военная операция" изначально планировалась, как долгосрочное мероприятие, без конкретных дедлайнов.

Видимо, они забыли золотое правило: интернет помнит все, включая и то, что было ими сказано в первые недели "НеВойны".

Впрочем, это уже неважно. Конфликт из затяжного перешел в хронический.

Теперь вопрос стоит так: "возможно ли в принципе завершить российско-украинскую войну или только временно заморозить?"

При хроническом конфликте, который с перерывами способен растянуться на долгие годы, Кремль довольно быстро лишится боеспособной техники и будет вынужден компенсировать ее нехватку пушечным мясом.

"Закидаем их HIMARS трупами наших солдат! Народа в стране еще много — надолго хватит!"

На самом деле Путин уже проиграл, но до последнего своего вздоха будет отказываться это признать. Кровавый пир продолжится. С каждым днем погибших с обеих сторон будет становиться все больше.

Ради чего? Зачем?

Из-за амбиций одного низкорослого закомплексованного старика, возомнившего себя величайшим геополитиком в истории.

Однажды Путина, на нашу с вами голову, вытащили из питерской подворотни, а вот питерскую подворотню из Путина вытащить так и не удалось.

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