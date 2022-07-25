Проигрыш закомплексованного старика
- Telegram-канал "Запретное мнение"
- 25.07.2022, 10:54
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Сегодня пошел шестой месяц путинской «НеВойны».
Кремлевские пропагандисты к этой дате выпустили новую методичку, в которой подробно объясняется, что "специальная военная операция" изначально планировалась, как долгосрочное мероприятие, без конкретных дедлайнов.
Видимо, они забыли золотое правило: интернет помнит все, включая и то, что было ими сказано в первые недели "НеВойны".
Впрочем, это уже неважно. Конфликт из затяжного перешел в хронический.
Теперь вопрос стоит так: "возможно ли в принципе завершить российско-украинскую войну или только временно заморозить?"
При хроническом конфликте, который с перерывами способен растянуться на долгие годы, Кремль довольно быстро лишится боеспособной техники и будет вынужден компенсировать ее нехватку пушечным мясом.
"Закидаем их HIMARS трупами наших солдат! Народа в стране еще много — надолго хватит!"
На самом деле Путин уже проиграл, но до последнего своего вздоха будет отказываться это признать. Кровавый пир продолжится. С каждым днем погибших с обеих сторон будет становиться все больше.
Ради чего? Зачем?
Из-за амбиций одного низкорослого закомплексованного старика, возомнившего себя величайшим геополитиком в истории.
Однажды Путина, на нашу с вами голову, вытащили из питерской подворотни, а вот питерскую подворотню из Путина вытащить так и не удалось.
Telegram-канал "Запретное мнение"