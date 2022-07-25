Пьяная предпринимательница от скуки украла трактор собутыльника и съехала в кювет 25.07.2022, 11:03

Подозреваемую вычислили быстро.

Под Логойском женщина угнала трактор приятеля и попала в ДТП. Происшествие случилось 11 июля, но о нем стало известно только в это воскресенье.

Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Днем 11 июля 38-летняя ИПэшница из Больших Бесяд вместе с 50-летним другом из Минска катались на его тракторе. Оба пьяные. На парочку вызвали ГАИ, и инспекторы прервали романтическую поездку. Даму отвезли на домой, а её приятеля – на медосвидетельствование и протокол за пьяную езду.

В одиночестве сельчанке стало скучно, и она не придумала ничего лучше, чем отправиться к трактору и продолжить покатушки. Ей удалось завести сельхозмашину и тронуться, но на этом везение закончилось. Через несколько метров трактор оказалась в кювете.

О своих приключениях женщина не рассказала владельцу техники. А когда тот протрезвел и увидел, что стало с его железным конем, сразу заявил об угоне.

Подозреваемую вычислили быстро. Несмотря на дружбу, мужчина заявил, что не находится с собутыльницей в настолько близких отношениях, чтоб она могла брать трактор без спросу.

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