Появилось видео уникальной вертолетной спецоперации украинских десантников на «Азовстали»1
- 25.07.2022, 11:04
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Бойцы ВСУ эвакуировали раненых товарищей.
В Сети появилось уникальное видео, как украинский десант в марте 2022 года эвакуировал раненых бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Ролик опубликовал у себя в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
«Как известно, несколько украинских вертолетов летали в заблокированный Мариуполь к защитникам Азовстали, доставляя еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы» — написал Геращенко.