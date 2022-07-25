Появилось видео уникальной вертолетной спецоперации украинских десантников на «Азовстали» 1 25.07.2022, 11:04

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Бойцы ВСУ эвакуировали раненых товарищей.

В Сети появилось уникальное видео, как украинский десант в марте 2022 года эвакуировал раненых бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ролик опубликовал у себя в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

«Как известно, несколько украинских вертолетов летали в заблокированный Мариуполь к защитникам Азовстали, доставляя еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы» — написал Геращенко.

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