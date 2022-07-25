закрыть
25 июля 2022, понедельник, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Котел все ближе: на Херсонщине ВСУ перерезают врагу логистику

  • 25.07.2022, 11:12
  • 2,930
Котел все ближе: на Херсонщине ВСУ перерезают врагу логистику

Украинские бойцы идут в контратаку на юге.

На Южном направлении Вооруженные силы Украины наносят удары по российским оккупантам и отрезают врага от важных логистических маршрутов.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, ВСУ не дали продвинуться оккупантам в селах Калиновской общины (Сухой Пруд, Андреевка) и Великоалександровской общины (Давыдов Брод, Белогорка, Брускинское).

Стабильно тяжелая ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов, продолжаются боевые действия.

При этом украинские защитники на Херсонщине взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры.

"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все 5 месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", – сообщают в обладминистрации.

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман