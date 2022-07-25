Котел все ближе: на Херсонщине ВСУ перерезают врагу логистику 25.07.2022, 11:12

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Украинские бойцы идут в контратаку на юге.

На Южном направлении Вооруженные силы Украины наносят удары по российским оккупантам и отрезают врага от важных логистических маршрутов.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, ВСУ не дали продвинуться оккупантам в селах Калиновской общины (Сухой Пруд, Андреевка) и Великоалександровской общины (Давыдов Брод, Белогорка, Брускинское).

Стабильно тяжелая ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов, продолжаются боевые действия.

При этом украинские защитники на Херсонщине взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры.

"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все 5 месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", – сообщают в обладминистрации.

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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