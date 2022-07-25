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Индекс фастфуда: как подорожало быстрое питание в Беларуси

  • 25.07.2022, 11:20
Индекс фастфуда: как подорожало быстрое питание в Беларуси

Многим белорусам такие цены уже не по карману.

Как за два года в Беларуси подорожал стандартный набор: сэндвич, картошка фри и прохладительный напиток - в ресторанах западных брендов.

В Беларуси остался работать Mcdonald’s, который ушел из Росии. Зато финская сеть Hesburger летом закрыла свои рестораны из-за санкций.

Как изменились цены в действующих ресторанах мировых сетей фастфуда — KFC, Mcdonald’s, Burger King и Texas Chicken - анализирует Оfficelife.

Для расчета индекса учитывается набор: сэндвич, порция картофеля и прохладительный напиток.

MCDONALD’S

За последний месяц цена на составляющие стандартного набора почти не изменилась. Дороже на 20 копеек стала только кока-кола.

О компании. Сейчас в Беларуси работает 27 ресторанов сети Mcdonald’s. Все они находятся в Минске или областных центрах.

BURGER KING

За последний месяц ценник на стандартный набор не изменился.

О компании. В марте Burger King открыл ресторан в Жлобине. Это 36-я точка сети в стране. Кроме Минска, она присутствует во всех областных центрах, а также в Мозыре, Полоцке и Солигорске.

KFC

За последний месяц чизбургер в KFC стал дороже на 40 копеек.

О компании. На данный момент сеть является самой большой в стране и представлена 75 ресторанами.

TEXAS CHICKEN

За последний месяц из стандартного набора только сэндвич подорожал на 10 копеек.

О компании. Сеть Texas Chicken пока не представлена в регионах, два ресторана работают в Минске.

Что в итоге?

Два года назад индекс фастфуда Office Life в отношении цены стандартного набора был на отметке 6,64. Сейчас посетитель ресторанов быстрого питания отдаст за такой набор в среднем около 10 рублей. В целом подорожание «быстрого комплекса» за это время составило минимум 40%.

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