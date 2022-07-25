Aliexpress прекратил отправку товаров в Беларусь? 12 25.07.2022, 11:27

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Белорусы столкнулись с проблемами при заказах.

Начиная со второй половины прошлой недели в редакцию Onlíner поступают жалобы от пользователей Aliexpress: площадка, возможно, прекратила отправку товаров в Беларусь. Еще на выходных покупки можно было оформить, указав доставку в нашу страну, однако такая возможность постепенно исчезала — вероятно, по мере обновления серверов сервиса.

В настоящее время пользователи, которые пытаются добавить товар в корзину, выбрав Беларусь в качестве страны доставки, видят сообщение о невозможности выполнить заказ: «Товар не может быть доставлен в Belarus».

В то же время, если игнорировать надпись, процесс заказа и оплаты проходит. Пока, правда, неясно, будет ли отправлен и доставлен товар.

Никаких официальных заявлений со стороны Aliexpress по этому поводу до теперешнего момента сделано не было.

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