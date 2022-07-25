Гражданин Израиля: Я хочу быть в первых рядах трибунала над лукашенковскими преступниками 4 25.07.2022, 11:53

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Александр Фруман.

Фото: fruman.alex/facebook

Александр Фруман добивается суда над белорусскими силовиками.

Гражданин Израиля Александр Фруман в 2020 году прошел через жесткое задержание и белорусскую тюрьму. Оказавшись в безопасности, он нашел всех, кто его задерживал и пытал, а также засвидетельствовал эти события. Александр рассказал «Белсату», что он хочет быть первым среди тех, чье дело против белорусских преступников будет рассматривать трибунал.

Кто такой Александр Фруман

Александр Фруман родился в Беларуси, но репатриировался в Израиль в 1998 году и стал гражданином этой страны. В Израиле отслужил три года в армии, морской пехоте, служил в горячих точках, секторе Газа. После службы учился на факультете экономики и статистики Иерусалимского университета. Работает в IT-фирмах как data scientist – специалист в обработке больших массивов данных и углубленной аналитике. Женат, есть сын.

Август 2020: путешествие в мир Оруэлла

Александр рассказал «Белсату», как он вообще оказался в Беларуси в те августовские дни. По словам собеседника, он с женой и семилетним сыном прилетели в Минск из Тель-Авива увидеть родственников, посетить могилы и съездить на Полесье – малую родину, откуда ведут начало его предки. Это у евреев называется «экскурсией по корням». Поездка не была спонтанной – она планировалась год.

Задержание произошло 10 августа, когда Александр вместе с женой шел по проспекту Независимости в Минске и сфотографировал автобус, в котором находились силовики. К нему сразу подбежали неизвестные в черном. Мужчину затащили в автобус, там начали издеваться и избивать дубинками. На просьбу позвонить в посольство Александру ответили бранью, угрожали смертью.

Александра отвезли в Советский РОВД, где продержали 16 часов. Его и еще 61 задержанного поставили у того самого ограждения, ставшего печально известным как «сцена плача»: голову приказали упереть в забор на уровне живота, руки или на голове, или над головой ладонями наружу, ноги на ширине плеч. Между ногами и ограждением была натянута колючая проволока. После нескольких минут нахождения в такой позе немеет все тело. Когда кто-то пытался размяться, милиционеры замечали это и начинали избивать, вспоминает собеседник «Белсата».

Потом задержанных погрузили в автозак и увезли в Жодино. Александр хорошо помнит события тех дней: людей укладывали штабелями, некоторые теряли сознание, когда кто-то жаловался, его били дубинками. Милиционеры, когда узнали, что Александр – гражданин Израиля, начали отпускать антисемитские шутки типа «мы тебе сейчас второе обрезание организуем» и снова избили его. Теперь мужчина считает, что только благодаря израильскому гражданству ему удалось выйти на свободу после 78 часов задержания – без паспорта и протокола.

«Все мое тело было в синяках от побоев. Я видел там полумертвых людей. Они избивали инвалидов, женщин. Один из задержанных, лежавший подо мной, потерял сознание, другой обмочился от страха. После освобождения я давал много интервью, где рассказывал свою историю. Я прекрасно понимал, что я – свидетель, который может безопасно рассказывать за других. Это психологически сыграло позитивную роль для меня. На моей работе мне предложили оплатить услуги психолога. Со временем я полностью восстановился, синяки, раны – все зажило. У меня были проблемы с пальцами ног – они немели и я их не чувствовал. Но с постепенно и это восстановилось», — рассказывает Александр «Белсату».

Всю эту историю он называет путешествием в мир Оруэлла.

«Во время ареста я не чувствовал страха, боли, а скорее удивление и любопытство. Поддержание и понимание, что было после, дают силы бороться дальше. Я теперь белорус, потому что меня крестили как настоящего белоруса, я прошел через белорусскую Голгофу. Мой стакан наполовину полон, теперь же я хочу наполнить его до конца», – говорит Александр.

Бельмо на глазу режима

После освобождения он подал заявление в Генеральную прокуратуру Беларуси, где подробно описал, что с ним происходило, и попросил возбудить уголовное дело по факту пыток, издевательств и преступлений против человечности. Через определенное время пришел ответ, что дело заводить не будут. Тогда Александр решил провести собственное расследование.

«Я заспамил все площадки, где есть люди, причастные к силовым структурам, специально привлекал к себе внимание. Несколько человек откликнулись, чтобы предоставить информацию, даже действующий сотрудник Советского РОВД и сотрудник Генеральной прокуратуры. Также на меня обратили внимание киберпартизаны. Так я нашел всех людей, задержавших и избивавших меня. Белорусская власть не готова провести расследование, поэтому я сам буду бельмом на их глазу, палкой с ржавым гвоздем, что будет постоянно их тыкать, пока не случится правосудие. Если нынешний диктаторский режим падет, а я уверен, что это случится еще при моей жизни, у меня будет все готово, чтобы настало правосудие. Я нашел всех сотрудников милиции и ОМОНа, которые избивали нас, есть люди, готовые дать показания на честном суде. Я хочу быть в первых рядах трибунала над этими преступниками», — рассказывает Александр.

Он также написал заявление в израильскую полицию, чтобы добиться в отношении причастных к пыткам запрета въезда в другие страны и объявить их в розыск через Интерпол.

Новое криминальное дело

После того, как наш собеседник нашел информацию о силовиках, причастных к пыткам, он распространял данные о них в интернете. Такая активная деятельность кому-то не понравилась – на Александра подали заявление, на основании которого Витебский Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 369 УК «Дискредитация Беларуси» и ст. 203 УК «Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных».

«Я давал людям возможность знать, какие коты живут с ними рядом. Мне стало известно, что в Минске начались какие-то следственные действия, начали опрашивать людей, которые только косвенно меня знают. У меня была когда-то квартира в Минске, которую я сдавал, но квартирантов я никогда не видел, они тоже ничего не знают обо мне. Даже их вызвали на допросы», — рассказывает Александр.

Он написал запрос в Следственный комитет, чтобы узнать о происходящем. В официальном ответе было указано, в чем обвиняется Александр, а также контакты следователя. Мужчине предлагали явиться в Витебск и дать показания.

«Я позвонил этому следователю, он меня упрашивал приехать. Я ему ответил, что это предложение абсурдное, это как партизану в 1943 году предложить прийти в гестапо. Я пригласил его приехать ко мне в Израиль, даже билет готов был оплатить – просто интересно. Он посетовал, что уже год им никуда нельзя выезжать. От киберпартизанов я узнал немного об этом следователе. Обычный аппаратчик, 11 лет ходит в капитанах, один раз в жизни был за границей – в Турции. Я ему сказал: Вот вы бедняга, теперь у вас висяк», каковы ваши действия? Он ответил, что будет направлять запрос в израильскую полицию, чтобы меня здесь допросили. Представляю себе глаза израильских полицейских, когда они получат подобный запрос», — отмечает Александр.

Он говорит, сейчас весь мир хорошо уже все понял, что из себя представляют белорусские силовые структуры и сегодняшняя белорусская власть. До начала войны в Украине в Израиле воспринимали Беларусь как маленькую диктатуру, которая ни на что в мире не влияет. Теперь же Беларусь на стороне зла, и белорусский режим стал проблемой не только белорусов, но и всего мира. Риторика израильских политиков меняется.

«Можно даже сказать «спасибо» белорусским силовикам за новое уголовное дело, потому что заново моя история всплывает, а я живой свидетель происходящего в августе 2020 года, остаюсь в безопасности и могу спокойно об этом рассказывать. Я даже радуюсь, что они тратят время на меня, а не донимают добрых честных белорусов», – говорит Александр.

В свое время ему пришлось отказаться от белорусского гражданства. Теперь же Александр надеется, что если Беларусь станет свободной, он сможет его вернуть.

«Я упрямый человек, привык доводить дела до конца. Когда нас избивали и пытали возле ограды Советского РОВД, я видел, как страдают другие белорусы. Это сильно запало в душу. Я считаю, что это зло должно быть наказано. Я видел все своими глазами, а не на видеороликах в интернете. Справедливость и правосудие должны победить. Моя история вышла в СМИ, поэтому я чувствую на себе ответственность, что нельзя останавливаться. Пока я борюсь на расстоянии. Но придет время, мы вернемся и распишем колонны Дворца Независимости», – подытожил Александр.

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