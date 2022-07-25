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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии под Херсоном

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  • 25.07.2022, 11:55
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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии под Херсоном

По результатам операции оккупанты отступили на крайний рубеж обороны.

Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, который пытался проводить контрнаступление. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы не стоим на месте, мы продвигаемся... В то же время именно результаты информационной нестабильности у некоторых лиц откликнулись вчера таким контрнаступлением, которое в Бориславском районе оккупанты попытались в двух направлениях предпринять, но не имели успеха, и наши позиции остались укрепленными, прочными.

Мы продолжаем свою работу, а они отступили на свои позиции, на тот крайний рубеж обороны, который они обустроили и укрепились там железобетонными конструкциями", - рассказала Гуменюк.

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