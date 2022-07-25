Ученые обнаружили в древних пещерах на Гавайях загадочные формы жизни 25.07.2022, 12:11

Исследование было проведено на вулканическом острове Гавайи.

В лавовых пещерах на острове Гавайи, который является одним из основных составляющих Гавайских островов, ученые обнаружили популяции новых микробов. Учитывая тот факт, что науке до сих пор неизвестно о 99% видов бактерий на Земле, то их иногда называют "темной материей" по аналогии с таинственным веществом, которое составляет большую часть нашей Вселенной, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Земные микробы – это самые маленькие из известных живых организмов на планете, и их можно обнаружить практически везде, даже в самых неподходящих для жизни условиях. Такими местами как раз и являются лавовые пещеры на вулканическом острове Гавайи.

Эти подземные геологические структуры, которые имеют возраст меньше 400 лет и от 500 до 800 лет, практически лишены солнечного света и состоят из токсичных минералов и газов. Но здесь живет большое разнообразие неизвестных науке бактерий.

Ученые ожидали, что в самых суровых для жизни условиях, в геотермальных источниках, будет присутствовать менее разнообразная микробная жизнь, чем в других частях лавовых пещер. И это действительно оказалось правдой. Но ученых удивило то, что в этих более суровых местах, которым меньше 400 лет, взаимодействие внутри микробных сообществ было более сложным, чем в местах, возрастом от 500 до 800 лет, с более высоким разнообразием.

Ученые считают, что еще 99% всех видов бактерий на Земле остаются неизвестными науке. Поэтому иногда эти микробные сообщества называют "темной материей". Микробы составляют огромную часть биомассы нашей планеты и почти всю биомассу в недрах Земли. В последние годы именно подземные микробы вызывают все больше интереса, потому как они существуют в условиях, которые очень похожи на условия на Марсе.

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили намного больше уникальных форм жизни, чем ожидали. Проанализировав один из генов РНК местных микробов, ученые не смогли обнаружить полного соответствия с генами известных микробов.

"Когда микробы колонизируют вулканические породы, то им нужно время и у них меняется структура их сообщества. Чем более экстремальная среда обитания, тем больше взаимодействия мы наблюдаем у микробов и это им нужно, чтобы выжить. В то же время в более молодых лавовых пещерах мы обнаружили, что микробы имеют меньше видовых сходств между собой. Скорее всего это связано с конкуренцией между видами", — говорит Ребекка Прескотт из Гавайского университета в Маноа.

Также важным составляющим исследования стало открытие того, что классы бактерий Chloroflexi и Acidobacteria существуют во всех участках лавовых пещер независимо от возраста. Ученые считают, что эти бактерии играют ключевую роль в формировании местных микробных сообществ. Многие из этих видов до сих пор не изучены, ученые надеются открыть новые виды микробов в дальнейших исследованиях.

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