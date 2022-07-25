Детскую одежду известной торговой марки запретили в Беларуси

Детскую одежду известной торговой марки запретили в Беларуси1
- 25.07.2022, 12:08
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Ее признали опасной.
В «черный список» Госстандарта включили несколько видов детских вещей, продающихся в сети магазинов Kari, пишет intex-press.by.
Реестр опасной продукции пополнился тремя видами джемперов, пляжным платьем и брюками из экокожи для девочек детсадовского возраста, ветровкой и джемпером для мальчиков дошкольного и школьного возраста, а также комбинезоном для малышей до года.
Вся эта одежда продавалась в сети магазинов Kari.
Основную часть вещей забраковали по показателю «гигроскопичность»: выяснилось, что одежда впитывает и отдает влагу в разы хуже, чем положено.
Детские брюки не прошли проверку, потому что ткань, из которой они пошиты, практически «не дышит», а комбинезон для малышей оказался недостаточно натуральным и экологичным.
С 25 июля ввозить указанные товары в Беларусь и продавать их в нашей стране официально запрещено.