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Детскую одежду известной торговой марки запретили в Беларуси

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  • 25.07.2022, 12:08
  • 2,606
Детскую одежду известной торговой марки запретили в Беларуси

Ее признали опасной.

В «черный список» Госстандарта включили несколько видов детских вещей, продающихся в сети магазинов Kari, пишет intex-press.by.

Реестр опасной продукции пополнился тремя видами джемперов, пляжным платьем и брюками из экокожи для девочек детсадовского возраста, ветровкой и джемпером для мальчиков дошкольного и школьного возраста, а также комбинезоном для малышей до года.

Вся эта одежда продавалась в сети магазинов Kari.

Основную часть вещей забраковали по показателю «гигроскопичность»: выяснилось, что одежда впитывает и отдает влагу в разы хуже, чем положено.

Детские брюки не прошли проверку, потому что ткань, из которой они пошиты, практически «не дышит», а комбинезон для малышей оказался недостаточно натуральным и экологичным.

С 25 июля ввозить указанные товары в Беларусь и продавать их в нашей стране официально запрещено.

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