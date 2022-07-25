закрыть
25 июля 2022, понедельник, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бесславный конец Путина на Херсонщине

3
  • Александр Коваленко
  • 25.07.2022, 12:20
  • 2,604
Бесславный конец Путина на Херсонщине
Александр Коваленко

Мосты горят под ногами оккупантов.

Херсонский прорыв… Сейчас много говорят о контрнаступлении в Херсонской области, но одно дело говорить, а другое понимать, что это и как это будет.

Я регулярно напоминал о том, что контрнаступательные действия в Херсонской области ведутся фактически с того дня, как ВСУ вернули Посад-Покровское на северо-западе и пересекли Ингулец к северу от Херсона.

Проблема в том, что контрнаступление многим видится примерно так: генерал на белом коне с шашкой наголо ведет в чистом поле в бой стройные шеренги спецназа, крошащего врага под грохот артиллерии. Нет. Это не так. По крайней мере, в армиях, воюющих современными методами, а не эпохи средневековья, и ценят жизнь как солдат, так и гражданских.

В течение последних почти двух месяцев ВСУ усердно точили оборону российских оккупационных войск, которые свезли в область огромное количество сил и средств, надеясь развить наступление на Николаев и Кривой Рог.

Благодаря действиям ВСУ, подразделениям российских оккупационных войск удалось заблокировать в Херсонской области, полностью нивелировав их наступательный потенциал. Регулярные удары по составам БК, горюче-смазочных материалов, командным пунктам и пунктам управления начали разрушать систему управления и обеспечения передовых подразделений.

В результате второй по численности присутствия российских подразделений после донбасского плацдарма оказался для российских оккупационных войск захлопнутым. Продвигаться вперед не могут, находящиеся в обороне передовые подразделения стачиваются, тыл из-за ударов ВСУ по составам растягивается.

Советуем российские войска несут масштабные потери в Украине: кто будет тянуть кровавую авантюру Путина. Мосты горят под ногами оккупантов.

Сейчас удары начали сконцентрироваться на мостах. Решение дискуссионное, но оно говорит о том, что Генштаб ВСУ рассмотрел самый интенсивный сценарий контрнаступления. Но, опять же, интенсивный – это не значит с шашкой наголо!

Удары по мостам позволяют минимизировать или полностью прекратить переброску сил и средств на правобережную часть Херсонской области. Таким образом, российские оккупационные войска, занимая оборону и находясь под постоянным огневым давлением, не смогут пополнять запасы своего БК, горюче-смазочных материалов, компенсировать потери и даже банально вывозить раненых.

Этот процесс истощения их заблокированной группы войск может занять от недели до двух. После этого оборона оккупантов начнет сыпаться и сжиматься, концентрируясь вокруг Херсона. Если, конечно, тогда ВСУ не перекроют отход в город северных и северо-восточных подразделений.

Важное На фронтах Украины сейчас затишье перед бурей, но буря продлится недолго

Бесславный конец близится. То есть, как вы поняли, никаких шашек наголо, а методическая работа артиллерии, ствольной и реактивной и истощение оккупантов. Монотонное, методическое, рутинное, но максимально эффективное. Это и есть контрнаступление, а не то, что многие видят в фильмах Майкла Бэя.

За время полномасштабной войны российские оккупационные войска показали, что наступать и уверенно чувствовать себя на поле боя они могут только тогда, когда используют тактику огневого вала. Когда лишаешь их возможности использовать эту тактику – они сдуваются и ни на что не способны. Сейчас мы наблюдаем именно процесс сдутия их группировки на правом берегу Херсонской области.

Александр Коваленко, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман