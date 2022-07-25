закрыть
25 июля 2022, понедельник, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша передала Украине танки PT-91 Twardy

  • 25.07.2022, 12:29
  • 1,044
Польша передала Украине танки PT-91 Twardy

Они уже прибыли в страну.

Спикер Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил о передаче Украине польских танков PT-91 Twardy.

Об этом он сказал каналу Wolski o Wojnie в интервью Ярославу Вольскому, политологу и аналитику по вопросам армии и обороны, пишет "Европейская правда".

Платек говорил о том, что Польша восполнит пробел, образовавшийся из-за передачи танков Украине, поставками танков из Южной Кореи.

"Пробел в более чем 200 танков Т-72, пробел в определенном количестве PT-91, по нему я не могу сказать количество, будет заполнен полностью, и даже с удвоенной силой, потому что это танки гораздо более высокого уровня качества", - сказал Платек.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале также сообщил, что танки PT-91 Twardy от Польши уже в Украине.

О каком количестве танков идет речь, не говорят.

PT-91 Twardy – польская модернизация танка Т-72. Он был разработан в 90-е годы. Машины этой версии имеют более мощный двигатель, модернизированную систему управления огнем и динамическую броню.

Как сообщалось, Польша планирует закупить у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков.

В марте польский Сейм принял закон "О защите Отечества", предусматривающий увеличение расходов на оборону и увеличение численности армии почти в три раза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман