Лежавший на дороге пьяный минчанин напал на автомобили 25.07.2022, 12:37

иллюстрационное фото

Так он отблагодарил водителей за попытку помочь подняться.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 32-летнего минчанина в хулиганстве. Он лежал на дороге, а когда ему попытались помочь водители, то стал ругаться матом и крушить чужую машину, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, нетрезвый обвиняемый ночью 30 мая этого года лежал на проезжей части одной из столичных улиц. Проезжавшие мимо водители остановились, чтобы ему помочь. Одного из них пьяный минчанин обругал, а затем стал крушить чужой автомобиль (ущерб машине оценили в 1,6 тыс. рублей).

«В ходе предварительного расследования пояснить причину своих действий мужчина не смог, однако признал вину, раскаялся и в полном объеме возместил причиненный потерпевшему имущественный вред», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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