Польские дипломаты не будут принимать участие в одних мероприятиях с лукашистами 25.07.2022, 12:45

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Фото: charter97.org

Варшава продолжает показывать принципиальную позицию.

Польские дипломаты не будут участвовать в одних мероприятиях с белорусскими и российскими. Об этом в эфире польского радио заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски.

«Считаем, что Россия должна быть полностью изолирована от всех форумов международных и форматов, в которых может выступать. Приняли решение, что наши представители не будут участвовать в любых мероприятиях, которые организуются в Польше любыми институтами, если появятся представители России, а также Беларуси, которая является союзником Россиии», — сказал он.

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