закрыть
25 июля 2022, понедельник, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польские дипломаты не будут принимать участие в одних мероприятиях с лукашистами

  • 25.07.2022, 12:45
  • 1,496
Польские дипломаты не будут принимать участие в одних мероприятиях с лукашистами
Фото: charter97.org

Варшава продолжает показывать принципиальную позицию.

Польские дипломаты не будут участвовать в одних мероприятиях с белорусскими и российскими. Об этом в эфире польского радио заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски.

«Считаем, что Россия должна быть полностью изолирована от всех форумов международных и форматов, в которых может выступать. Приняли решение, что наши представители не будут участвовать в любых мероприятиях, которые организуются в Польше любыми институтами, если появятся представители России, а также Беларуси, которая является союзником Россиии», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман