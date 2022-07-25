Путин теряет контроль 25.07.2022, 12:48

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фото: epa

Его окружение начало борьбу за власть.

Власть правителя России Путина, который имеет тяжелые психические отклонения, ослабевает, а его окружение готовится к борьбе за власть. Такое мнение высказал американский писатель и историк, который специализируется на истории Центральной и Восточной Европы, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, пишет Newsweek (перевод - apostrophe.ua).

Признаки потери Путиным контроля он усматривает в том, как бывшие российские топ-чиновники, в частности экс-президент РФ, а ныне зампред главы Совбеза, Дмитрий Медведев, угрожают Украине и Западу.

Так, он недавно заявил, что реакция Запада на нападение России на Украину может привести к утрате украинского суверенитета и "исчезновению с карты мира".

Ранее, до полномасштабной войны, по словам Снайдера, кроме Путина никто не делал таких заявлений. По его мнению, такие высказывания Медведева не только демонстрируют его лояльность главе Кремля, но и является подготовкой "к борьбе за власть после падения Путина".

"Со своей стороны, я склонен рассматривать радикальные заявления как свидетельство того, что важные россияне думают, что Россия проигрывает", — отметил Снайдер.

Он добавил, что сомневается, что сам Медведев, которого многие годы считали либеральной альтернативой Путину, верит в те полные ненависти вещи, которые публикует.

"Равновесие, которое удерживает Путина у власти — господство над соперниками, мягкая поддержка населения, неприкосновенность армии — ставится под сомнение реалиями непредсказуемой, дорогостоящей войны. Путин держал нас всех в тумане. Но теперь он сам кажется потерянным в тумане войны", — резюмировал Снайдер.

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