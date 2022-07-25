Шведский спортсмен установил абсолютный мировой рекорд в прыжках с шестом
- 25.07.2022, 12:59
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Видеофакт.
В американском Юджине подошел к концу чемпионат мира по легкой атлетике. В последний день соревнований очередной мировой рекорд установил швед Арман Дюплантис в прыжках с шестом.
22-летний швед показал результат 6,21 м и установил новый мировой рекорд на открытом воздухе. Предыдущий рекорд также принадлежал Дюплантису и составлял 6,16 м.
Отметим, что традиционно Дюплантис соревновался в секторе сам с собою. Основные его преследователи не смогли покорить даже шестиметровую планку.
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