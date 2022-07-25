Зеленский уволил первого заместителя главы СНБО Украины 25.07.2022, 13:05

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Руслан Демченко

Он лоббировал в 2010 году подписание договора о продлении пребывания российского флота в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом говорится в указе главы государства №528/2022 от 25 июля.

"Уволить Демченко Руслана Михайловича от должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе.

Как известно, ранее программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) обнародовала информацию, которая свидетельствует, что Демченко в 2010 году лоббировал подписание "Харьковских соглашений", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, пишет unian.net.

Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета по безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать "Харьковские соглашения".

От МИД на заседание пришел Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Ранее в МИД заявляли, что Демченко "не был причастен к подготовке" соглашений. Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что если Демченко "участвовал, то тоже должен нести ответственность". Комментировать обнародованную "Схемами" информацию Демченко отказался.

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