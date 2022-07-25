Нацбанк проболтался 25.07.2022, 13:06

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Появилась информация об инфляционных ожиданиях населения, которые с марта скрывались.

Среди безусловно важных данных, которые пропали из открытого доступа за последнее время – информация об инфляционных ожиданиях населения. То, что государство считает необходимым скрыть эти показатели от общества, очень показательно. Тем не менее, рано или поздно информация частично всплывает, пишет "Нашы грошы".

В настоящий момент Нацбанк не опубликовал уже два результата квартальных мониторингов инфляционных ожиданий – за март и за июнь 2022 года. Судя по всему, данные спрятали, так как начался период взрывного роста цен, и показатели сильно ухудшились. И вот теперь информация в обобщенном виде появилась в докладе руководства Нацбанка об итогах первого полугодия 2022 года по обеспечению макроэкономической стабильности. Вероятно, часть данных решили обнародовать, потому что инфляционные ожидания несколько поутихли. Тем не менее, даже эти скудные куски информации позволяют увидеть часть тяжелой макроэкономической картины.

Во-первых, население продолжает ощущать высокую инфляцию. Если в марте ощущаемая инфляция находилась на уровне 15,2%, то в июне этот же показатель Нацбанк охарактеризовал как "более 17%". Сколько точно составили эти "более", в условиях отсутствия полноценного отчета остается только догадываться.

Во-вторых, ожидания населения относительно роста цен в ближайшее 12 месяцев остаются высокими, хоть и несколько снизились в июньской оценке по сравнению с мартовской – 15,7% против 16,7%. Вероятно, это небольшое снижение и сделало возможной публикацию данных. Но если это однопроцентное снижение становится фактором, который хотят поставить себе в заслугу власти, то до чего же неприглядной должна быть общая картина, от которой нас оберегают, не публикуя подробные оценки инфляционных ожиданий?

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