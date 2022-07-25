Андрей Пионтковский: Эрдоган даст Путину по морде 6 25.07.2022, 13:19

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Андрей Пионтковский

«Настоящие пацаны» такого не прощают.

Российский политический и общественный деятель, проживающий в США, Андрей Пионтковский убежден: президент Турции Реджеп Эрдоган не заставит себя ждать с пропорциональным ответом России на то, что сразу же после заключения "зернового соглашения", подписанного в Стамбуле, российские военные обстреляли одесский торговый порт, который фигурирует в договоре об экспорте зерна с Украины. Такое мнение Пионтковский высказал в эфире телеканала Freedom.

Эксперт полагает, что удары российских ракет по Одессе свидетельствуют о "полном развале коллективного сознания в Кремле":

"Я думаю, что такая же каша творится и в голове самого Путина. Потому что это абсолютно противоречащие друг другу шаги: вот такой "плевок" в сторону только что завершившихся переговоров".

Пионтковский напомнил, что сразу после атаки на Одессу министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: официальные представители Минобороны России заверили, что Москва "не имеет никакого отношения" к ударам по морскому порту Одессы. Однако на следующий день представительница МИДа РФ Захарова все же признала, что российская армия нанесла ракетные удары по одесскому порту: "А сегодня эта алкоголичка проснулась и сообщила, что да, атаковали военные катера".

На вопрос журналиста, будут ли последствия "у такого открытого вранья, которое россияне транслировали через турецкую сторону", Пионтковский заверил, что турецкий лидер не позволит, чтобы России сошло это с рук.

"В отличие от западных "интеллигентиков", такие "настоящие пацаны", как Эрдоган, они такие вещи не прощают. Путин уже не раз совершал ошибку, не понимая: то, что у него проходит с западными "ботаниками", у этого урки подворотного, с таким "серьезным бандитом", как Эрдоган, у него никогда не проходило. Достаточно вспомнить карабахскую войну, в которой Путин позорно не пришел на помощь своему союзнику Армении. А Эрдогану ведь, извините меня за мой жаргон, крепко удается "держать Путина за яйца" в трех местах: в Карабахе, в Сирии и в Ливии. Так что, я думаю, "помидорами" Путин не отделается", – заверил Пионтковский.

Эксперт добавил, что Турция обладает явным военным превосходством над Россией, напомнив о прошлогоднем соглашении Турции и Азербайджана по созданию единой армии, которая нацелена на зачистку от Армении оставшейся части Карабаха.

"И ничего в военном плане Путин противопоставить им не может, так же как он не может ничего противопоставить в Сирии, тем более что сейчас он идет на очередную глупость – идет на резкое обострение отношений с Израилем, а это сопровождается совершенно неожиданным сближением Турции и Израиля – у них сейчас общие интересы в Сирии как раз – избавиться от влияния России и Ирана", – отметил эксперт, еще раз подчеркнув, что в скором времени станет известно о реакции президента Турции на российский обстрел одесского порта.

"Интеллигентики выражают озабоченность, а пацаны дают по морде", – подытожил Пионтковский.

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