закрыть
25 июля 2022, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Даже маршрутчики отказались ездить по этой дороге»

  • 25.07.2022, 13:40
  • 2,146
«Даже маршрутчики отказались ездить по этой дороге»

Скандал вокруг двух километров асфальта под Минском.

Есть под Минском дорога, где даже маршрутчики отказались ездить «в связи с непригодным содержанием». Это перемычка между трассой Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) и автодорогой Н-8964, которая тянется здесь вдоль реки Гуйка. Она же — фактически единственный проезд в деревни Кальзберг и Гуя. Недавно «Онлайнеру» сообщили о том, что ее отремонтировали, но читатели возражают: «Это не так!»

Как было?

Люди, недовольные состоянием дороги, составили коллективное обращение, которое направили в райисполком, Госавтоинспекцию, Минскоблдорстрой.

«На данном участке дорог имеются выбоины в высокой степени концентрации, более 5 см по глубине, имеются ямы в высокой степени концентрации, более 0,09 квадратного метра по площади (30×30 см). Зачастую создаются аварийные ситуации при выезде из деревни Кальзберг (перекресток неравнозначных дорог, обзор ограничен высокой растительностью). Согласно ПДД, водители транспортных средств уступают дорогу транспортным средствам, приближающимся к ним по главной дороге, однако, повернув в сторону Р28, зачастую сталкиваются с автомобилями, выехавшими на встречную полосу движения с целью объезда глубоких выбоин; на встречную полосу движения выезжают большегрузные автомобили, концентрация которых на этом участке дороги очень высокая, так как по данной автодороге проезжают авто к крупным предприятиям г. п. Радошковичи, в результате чего создается риск серьезных ДТП», — говорится в обращении.

С 9 числа по этой дороге перестали ездить даже маршрутки: «В связи с непригодным для перевозок пассажиров содержанием дорог», — объявление висит на опустевшем остановочном пункте.

— Как доехать теперь, непонятно. Формально остановка находится на трассе Р28, но пешеходного перехода там нет, с одной стороны лес, через который не пройти, особенно зимой и в темное время суток. Второй вариант — идти по трассе, но там упираешься в опасный участок дороги с отбойниками, — рассказывал собеседник.

Отремонтировали?

Спустя неделю после публикации журналисты получили сообщение от другого читателя. Он прислал фото, на которых видно, что проводился ямочный ремонт без полной замены верхнего слоя.

— Тем не менее это хоть что-то, — рассуждал автор снимков.

Или не отремонтировали?

С информацией о проведенных работах согласны не все.

— Когда мы увидели, что ремонт состоялся, то были крайне возмущены. Все ждут реакции на направленное коллективное обращение, рассчитывают на выездное решение вопроса, возможность пообщаться с ответственными лицами о сложившейся ситуации с дорогой, с остановочными пунктами, с маршрутами движения транспорта. А вместо этого видим информацию о «позитивном продолжении», — говорит читатель.

Коллективное обращения (47 подписей) в Минский райисполком, отдел ГАИ Минского района и Минскоблдорстрой, по его словам, было направлено 11 июля. В обращении одним из требований было рассмотрение вопроса с выездом на место.

— Был оставлен контактный номер телефона, однако встретиться с жителями инициативы пока никто не проявил, — разводит руками собеседник.

Он рассказал, что после первой публикации на дороге действительно появились рабочие. Они засыпали самые крупные ямы, покосили обочины, говорили что-то о скором приезде комиссии.

— Фото с состоянием дороги на 21 июля прилагаем. По мнению жителей, ее без капитального ремонта и полной замены асфальтного покрытия уже не привести в соответствие требованиям СТБ. Люди удивляются: кто-то сообщает о решении вопроса, но ездить по дороге невозможно. Где-то отсутствуют дорожные знаки, где-то установлены самодельные знаки, сделанные местными жителями, водоотводы не работают, отбойники сломаны и не закреплены к столбам, маршрутки по-прежнему объезжают эту дорогу, не решен вопрос с остановочными пунктами, — утверждает мужчина.

Подъезд к деревне Кальзберг также находится в удручающем состоянии.

— Грейдер ровняет дорогу до середины деревни только по центральной улице, жители самостоятельно покупают песок, гравий, самостоятельно пытаются ремонтировать дорогу. Учитывая рельеф местности (горка как в начале деревни, так и в конце) весной и в сильные дожди дорога очень размыта, вода течет во дворы, все быстро приходит в негодность, — жалуется читатель.

О чем мечтают жители двух деревень под Минском? О полосе нормального асфальта от молодечненской трассы.

— Протяженность ведь не такая большая на обе деревни, асфальтирование бы могло надолго решить проблему, — считает собеседник. — А пока мы никакого «позитивного продолжения» не видим и ждем официального ответа на наши обращения. Если его не последует — будем писать в вышестоящие органы и прокуратуру.

В УВД Минского облисполкома заверили, что направленное обращение будет рассмотрено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман