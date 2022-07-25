«Даже маршрутчики отказались ездить по этой дороге» 25.07.2022, 13:40

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Скандал вокруг двух километров асфальта под Минском.

Есть под Минском дорога, где даже маршрутчики отказались ездить «в связи с непригодным содержанием». Это перемычка между трассой Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) и автодорогой Н-8964, которая тянется здесь вдоль реки Гуйка. Она же — фактически единственный проезд в деревни Кальзберг и Гуя. Недавно «Онлайнеру» сообщили о том, что ее отремонтировали, но читатели возражают: «Это не так!»

Как было?

Люди, недовольные состоянием дороги, составили коллективное обращение, которое направили в райисполком, Госавтоинспекцию, Минскоблдорстрой.

«На данном участке дорог имеются выбоины в высокой степени концентрации, более 5 см по глубине, имеются ямы в высокой степени концентрации, более 0,09 квадратного метра по площади (30×30 см). Зачастую создаются аварийные ситуации при выезде из деревни Кальзберг (перекресток неравнозначных дорог, обзор ограничен высокой растительностью). Согласно ПДД, водители транспортных средств уступают дорогу транспортным средствам, приближающимся к ним по главной дороге, однако, повернув в сторону Р28, зачастую сталкиваются с автомобилями, выехавшими на встречную полосу движения с целью объезда глубоких выбоин; на встречную полосу движения выезжают большегрузные автомобили, концентрация которых на этом участке дороги очень высокая, так как по данной автодороге проезжают авто к крупным предприятиям г. п. Радошковичи, в результате чего создается риск серьезных ДТП», — говорится в обращении.

С 9 числа по этой дороге перестали ездить даже маршрутки: «В связи с непригодным для перевозок пассажиров содержанием дорог», — объявление висит на опустевшем остановочном пункте.

— Как доехать теперь, непонятно. Формально остановка находится на трассе Р28, но пешеходного перехода там нет, с одной стороны лес, через который не пройти, особенно зимой и в темное время суток. Второй вариант — идти по трассе, но там упираешься в опасный участок дороги с отбойниками, — рассказывал собеседник.

Отремонтировали?

Спустя неделю после публикации журналисты получили сообщение от другого читателя. Он прислал фото, на которых видно, что проводился ямочный ремонт без полной замены верхнего слоя.

— Тем не менее это хоть что-то, — рассуждал автор снимков.

Или не отремонтировали?

С информацией о проведенных работах согласны не все.

— Когда мы увидели, что ремонт состоялся, то были крайне возмущены. Все ждут реакции на направленное коллективное обращение, рассчитывают на выездное решение вопроса, возможность пообщаться с ответственными лицами о сложившейся ситуации с дорогой, с остановочными пунктами, с маршрутами движения транспорта. А вместо этого видим информацию о «позитивном продолжении», — говорит читатель.

Коллективное обращения (47 подписей) в Минский райисполком, отдел ГАИ Минского района и Минскоблдорстрой, по его словам, было направлено 11 июля. В обращении одним из требований было рассмотрение вопроса с выездом на место.

— Был оставлен контактный номер телефона, однако встретиться с жителями инициативы пока никто не проявил, — разводит руками собеседник.

Он рассказал, что после первой публикации на дороге действительно появились рабочие. Они засыпали самые крупные ямы, покосили обочины, говорили что-то о скором приезде комиссии.

— Фото с состоянием дороги на 21 июля прилагаем. По мнению жителей, ее без капитального ремонта и полной замены асфальтного покрытия уже не привести в соответствие требованиям СТБ. Люди удивляются: кто-то сообщает о решении вопроса, но ездить по дороге невозможно. Где-то отсутствуют дорожные знаки, где-то установлены самодельные знаки, сделанные местными жителями, водоотводы не работают, отбойники сломаны и не закреплены к столбам, маршрутки по-прежнему объезжают эту дорогу, не решен вопрос с остановочными пунктами, — утверждает мужчина.

Подъезд к деревне Кальзберг также находится в удручающем состоянии.

— Грейдер ровняет дорогу до середины деревни только по центральной улице, жители самостоятельно покупают песок, гравий, самостоятельно пытаются ремонтировать дорогу. Учитывая рельеф местности (горка как в начале деревни, так и в конце) весной и в сильные дожди дорога очень размыта, вода течет во дворы, все быстро приходит в негодность, — жалуется читатель.

О чем мечтают жители двух деревень под Минском? О полосе нормального асфальта от молодечненской трассы.

— Протяженность ведь не такая большая на обе деревни, асфальтирование бы могло надолго решить проблему, — считает собеседник. — А пока мы никакого «позитивного продолжения» не видим и ждем официального ответа на наши обращения. Если его не последует — будем писать в вышестоящие органы и прокуратуру.

В УВД Минского облисполкома заверили, что направленное обращение будет рассмотрено.

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