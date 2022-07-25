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Повышение трудовых пенсий в Беларуси съест инфляция

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  • 25.07.2022, 13:34
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Повышение трудовых пенсий в Беларуси съест инфляция
фото: reuters

Годовая инфляция в Беларуси уже составляет 17,6%.

С 1 августа в Беларуси повысят трудовые пенсии, сообщает Минтруда. Речь в том числе про выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

«В результате перерасчета размер трудовой пенсии будет повышен на 10%, — сообщает Минтруда. — Получателями трудовых пенсий являются более 2,3 млн человек. Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии».

Отметим, годовая инфляция в Беларуси уже составляет 17,6%

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