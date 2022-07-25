В Украине арестованы активы белорусского собственника 25.07.2022, 13:44

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Расследование ведется по уголовному делу по факту коллаборационизма.

Национальная полиция Украины выявила в Харьковской области предприятие, бенефициаром которого был гражданин Беларуси.

Как сообщается на сайте полиции, основным видом деятельности предприятий было изготовление измерительных приборов, инструментов для отслеживания и навигации.

Киевский районный суд Харькова наложил арест на белорусскую часть корпоративных право предприятий и недвижимость площадью более 20 тыс. кв. м, которая оценена в 82 млн гривен. Также арестовано имущество на общую сумму более 30 млн гривен.

Расследование ведется по уголовному делу по факту коллаборационизма.

Ни имя белорусского гражданина, ни название предприятия не сообщается.

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