В Украине арестованы активы белорусского собственника
- 25.07.2022, 13:44
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Расследование ведется по уголовному делу по факту коллаборационизма.
Национальная полиция Украины выявила в Харьковской области предприятие, бенефициаром которого был гражданин Беларуси.
Как сообщается на сайте полиции, основным видом деятельности предприятий было изготовление измерительных приборов, инструментов для отслеживания и навигации.
Киевский районный суд Харькова наложил арест на белорусскую часть корпоративных право предприятий и недвижимость площадью более 20 тыс. кв. м, которая оценена в 82 млн гривен. Также арестовано имущество на общую сумму более 30 млн гривен.
Расследование ведется по уголовному делу по факту коллаборационизма.
Ни имя белорусского гражданина, ни название предприятия не сообщается.