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ВСУ уничтожили с помощью HIMARS 50 складов боеприпасов россиян

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  • 25.07.2022, 13:47
  • 1,782
ВСУ уничтожили с помощью HIMARS 50 складов боеприпасов россиян

Это обрывает логистические цепочки РФ, отметил министр обороны Украины.

Украинские войска уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников, пишет unian.net.

"Это обрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и покрывать наши вооруженные силы сильным артиллерийским обстрелом", — сказал он.

Kак подтвердил глава ОП Украины Андрей Ермак, Украина договорилась с союзниками о передаче еще 25-30 единиц HIMARS и MLRS.

Сейчас ВСУ для ударов по российским позициям используют ракеты дальностью до 80 км.

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