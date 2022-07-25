ВСУ уничтожили с помощью HIMARS 50 складов боеприпасов россиян

ВСУ уничтожили с помощью HIMARS 50 складов боеприпасов россиян4
- 25.07.2022, 13:47
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Это обрывает логистические цепочки РФ, отметил министр обороны Украины.
Украинские войска уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников, пишет unian.net.
"Это обрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и покрывать наши вооруженные силы сильным артиллерийским обстрелом", — сказал он.
Kак подтвердил глава ОП Украины Андрей Ермак, Украина договорилась с союзниками о передаче еще 25-30 единиц HIMARS и MLRS.
Сейчас ВСУ для ударов по российским позициям используют ракеты дальностью до 80 км.