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Российские Telegram-каналы сообщают об ухудшении здоровья Путина

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  • 25.07.2022, 13:53
  • 5,210
Российские Telegram-каналы сообщают об ухудшении здоровья Путина

Ему якобы понадобилась медицинская помощь.

Российскому диктатору Путину в ночь с пятницы на субботу якобы понадобилась медицинская помощь.

Об этом сегодня пишет российский Телеграм-канал "Генерал СВР". Его якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

"Около часа ночи к президенту вызвали дежуривших в резиденции медработников. Путин пожаловался на сильную тошноту. Спустя двадцать минут была вызвана дополнительная бригада медиков с лечащими врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были возле Путина на протяжении трёх часов и после улучшения состояния президента покинули его покои", - сказано в сообщении.

По данным источника, из-за состояния здоровья диктатора якобы было решено на текущей неделе задействовать вместо него двойника, а для видео могут применить технологию Deepfake.

"Так, может статься, "слишком здоровый" Путин в обозримой перспективе окажется "слишком живым", - пишет "Генерал СВР".

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