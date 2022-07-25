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«Еще краской пахнут»: минчанин снял в банкомате новые купюры с последовательными номерами

  • 25.07.2022, 14:03
  • 1,498
«Еще краской пахнут»: минчанин снял в банкомате новые купюры с последовательными номерами

Заработал печатный станок?

Минчанин снял в банкомате крупную сумму денег и удивился — купюры выглядели совсем новыми, да еще и с последовательными номерами.

«Снял в банкомате. Краской пахнут», — написал zerkalo.io читатель и показал фото семнадцати новых сторублевых купюр с последовательными серийными номерами.

Журналисты как физлицо позвонили в одну из касс Нацбанка. Там объяснили, что 1 июля этого года Нацбанк выпустил в обращение новые купюры, и заявили, что «не стоит беспокоиться» из-за того, что они немного отличаются от выпущенных, например, в 2016 году.

— Просто банкомат заправили новыми купюрами. С 1 июля там немного изменился дизайн, но если вы не будете сравнивать, то ничего не заметите. Не переживайте, все хорошо. Вам просто повезло, что вам банкомат выдал новые купюры, — успокоила сотрудница отделения.

Действительно, 1 июля регулятор сообщал о выпуске в обращение новых сторублевых купюр. В них незначительно изменился дизайн и степень защиты от подделок. В частности из нее убрали реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи экс-председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича, а год образца банкноты «2009» заменили на «2022».

Если посмотреть статистику Нацбанка, то из нее следует, что с начала года объем наличных денег в обороте увеличился на 1,1 млрд рублей (на 23,7%). Для сравнения, за тот же период прошлого года он был всего на 193 млн рублей.

При этом в первом полугодии рост рублевой денежной массы составил 1,7 млрд рублей (или 6,7%). Это заметно выше, чем за тот же период 2021 года, когда прирост был на 880 млн рублей.

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