The Washington Post: HIMARS меняют ход войны
- 25.07.2022, 14:09
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Российские обстрелы территории Украины сократились в 10 раз.
После поступления в Вооруженные силы Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и их применения на фронте, число убитых и раненых бойцов ВСУ в некоторых батальонах резко уменьшилось.
По словам командира батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдана Дмитрука, недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области. После этого количество российских обстрелов сократилось в десять раз, пишет The Washington.